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TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Bicimad llega a Pozuelo de Alarcón con la implementación de 30 nuevas estaciones y 370 bicicletas

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha destinado 2,32 millones de euros para implantar el servicio de bicicletas eléctricas de alquiler

Bicimad llega a Pozuelo de Alarcón

Bicimad llega a Pozuelo de Alarcón / AYUNTAMIENTO DE MADRID

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Joaquín De la Aleja

Bicimad es desde hoy una realidad en Pozuelo de Alarcón. Esta mañana se ha inaugurado el sistema de alquiler de bicicletas en el municipio madrileño, donde se han presentado las 30 nuevas estaciones de Bicimad con un total de 370 bicicletas disponibles. Una iniciativa que se suma a los planes de movilidad impulsados desde el Consistorio.

Este medio de transporte sostenible y alternativo, gestionado por la Empresa Municipal de Transportes (ETM Madrid) y qué está presente en todos los distritos de la capital, se expande ahora hacia uno de los municipios colindantes como es Pozuelo de Alarcón. Una iniciativa que ha significado una inversión de 2,32 millones de euros a cargo del Ayuntamiento de Pozuelo.

Este municipio madrileño ha sido el primero en recibir la expansión de Bicimad hacia otros territorios de la comunidad, siendo esta la sexta ampliación que completa una red de 683 estaciones y una flota que suma ya 8.385 bicicletas en su totalidad.

Eliminar barreras entre Madrid y Pozuelo para el alquiler de bicicletas eléctricas

Esta nueva ampliación, que ha tenido como base la colaboración entre ambos ayuntamientos, se ha propuesto como principal objetivo facilitar la conexión interurbana entre los dos municipios, basándose en la interoperabilidad como aspecto esencial. La propuesta pretende eliminar las barreras operativas entre Madrid y Pozuelo, lo que permitirá a los usuarios alquilar las bicicletas eléctricas de manera flexible y sencilla.

Nueva estación de Bicimad en Pozuelo de Alarcón

Nueva estación de Bicimad en Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Madrid

El acto ha estado presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero; quienes han inaugurado la nueva instalación. Almeida ha puesto en valor el papel de Bicimad en el entorno urbano madrileño como “un modelo de éxito” que complementa “las diferentes opciones de transporte” que se ofrecen. Ahora, la llegada de Bicimad a Pozuelo de Alarcón “contribuye a unir el municipio con nuestra corona metropolitana”, ha señalado Almeida.  

Desde las instituciones, aseguran que con esta firma queda garantizada la coordinación institucional necesaria para asegurar la calidad del servicio, la integración en la red existente de la ciudad de Madrid y el correcto mantenimiento de la flota y las estaciones a medio y largo plazo.

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La instalación de las estaciones está basado en criterios que permiten el fácil acceso a los usuarios

Siguiendo parámetros similares a los aplicados en Madrid para la ubicación de las estaciones y en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Pozuelo, se han seleccionado los enclaves para instalar las estaciones según estos criterios: proximidad a espacios y edificios públicos, intercomunicación con otros medios de transporte, cercanía a vías ciclistas y selección, en la medida de lo posible, de ubicaciones que no eliminen plazas de aparcamiento.

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