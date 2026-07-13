Los mayores de Pozuelo de Alarcón ya pueden inscribirse en los cursos municipales 2025-2026

Pozuelo de Alarcón ha abierto el plazo de inscripción para los cursos y actividades que se desarrollarán de octubre a junio en los tres centros municipales de mayores: Padre Vallet, Prados de Torrejón y Volturno. El Ayuntamiento oferta un total de 3.424 plazas y 40 actividades en las que incluye dos nuevos cursos dentro de esta programación estable que son de "Estimulación Cognitiva" e "Inteligencia Artificial".

La Programación se clasifica según disciplinas como la prevención y promoción de la salud a las de desarrollo y expresión artística, culturales y de formación, entre otras. Así, la oferta incluye clases de gimnasia de mantenimiento, sevillanas, restauración, marquetería, talla en madera, informática, dispositivos móviles, guitarra, idiomas (inglés o francés), historia universal, y del arte, coral polifónica, orquesta Pulso y Púa y por último, grupo de teatro.

Para la inscripción de los cursos se han establecido diferentes canales y plazos. El primer periodo estará abierto desde el 13 al 31 de julio, de 9:30 a 14 horas (excepto el 16 por festividad local) y el segundo, del 1 al 8 de septiembre (excepto el día 7). En este caso, también se podrá realizar en horario de tarde, de 16:00 a 18:00 horas. La solicitud se puede hacer por teléfono en los centros Padre Vallet (91 352 38 74) y Prados de Torrejón (91 352 31 05). Otra vía para presentar la solicitud, en las fechas y horas indicadas, es por correo electrónico en talleressparamayores@pozuelo.madrid. En la solicitud se les dará el número personal para participar en el sorteo público que se celebrará el 9 de septiembre y que marcará el día y la hora para formalizar la matrícula.