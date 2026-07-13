Pozuelo celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen con cuatro días de conciertos y actividades

Las fiestas en Pozuelo de Alarcón arrancan con fuerza del 15 al 18 de julio, con una programación espectacular en la celebración en honor a Nuestra Señora del Carmen en el barrio de La Estación. Durante estas fechas, tanto espectáculos infantiles, música DJ como los encuentros populares serán motivo de reunión entre los vecinos de la localidad. El domingo 12 de julio comenzaron los actos litúrgicos dedicados a la Virgen con la misa y posterior ofrenda floral, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que seguirán el próximo jueves 16 con una misa solemne y procesión en las que participarán la Coral Kantorei y la Banda la Unión Musical.

Música, entretención y actividades

La programación de las festividades de Pozuelo de Alarcón, ofrece muchos eventos y actividades para todas las edades, por ejemplo, el día miércoles 15 se abrirá el recinto ferial y la zona de actividades infantiles en el Parque Prados de Torrejón donde se llevará a cabo la instalación de castillos hinchables, un Jumping Park y una ludoteca hasta el término de las fiestas. Asimismo, ese día se efectuará una gran paella popular y el concierto de Rockeros Solidarios.

La jornada del jueves 16, festivo local, tendrá como plato fuerte el concierto de Hermanos Martínez, en el escenario del Parque Prados de Torrejón. Las fiestas seguirán con su programación el viernes con más planes en la calle Benigno Granizo como el pasacalles de la Comparsa de los Gigantes y Cabezudos de Pozuelo, el tradicional Encierro Chiqui, para los más pequeños, de la mano de la peña Seis y Medio. Además de una merienda popular en colaboración de la peña La Estación.

En el recinto ferial del Parque Prados de Torrejón, las actividades infantiles continuarán a lo largo de la tarde, mientras que al caer la noche los conciertos de "Talento Pozuelo" cerrarán la velada con música y ritmo, con la actuación de grupos como; Lili Ritz, Todo Mal y El Muerto Rafa, y el de "La Tremenda", un tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco, presentado por DJ Pulpo, quien también ofrecerá sus mezclas.

En las últimas jornadas de las celebraciones, los pozueleros podrán disfrutar de la visita al museo de los Gigantes y Cabezudos, en el auditorio El Torreón, del rondón de peñas o del espectáculo infantil "La hora del recreo" de los hermanos Aragón. También de Un pasacalles marinero, el concierto tributo a La Oreja de Van Gogh, un espectáculo pirotécnico y la sesión del DJ Willy Alcocer, quienes completan la programación para el último día de las fiestas.