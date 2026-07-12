Pozuelo de Alarcón acoge 'Elogio de lo manual', una muestra sobre el papel de las manos en el arte.

El Centro Cultural Esperanza Morón, ubicado en la plaza del Padre Vallet de Pozuelo de Alarcón, acoge hasta este domingo la muestra 'Elogio de lo manual', una selección de pintura, dibujo o fotografía, entre otros, sobre el papel de las manos en la creación artística.

La exposición, que forma parte de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid, propone una reflexión sobre el papel de las manos en la creación y la sociedad en general que quiere reivindicar "la inteligencia del hacer y cuestiona la tradicional dicotomía entre lo manual y lo intelectual", recoge el Ayuntamiento en un comunicado.

Junto con el animal, la mano es uno de los temas más antiguos en la historia del arte: desde las impresiones rupestres de la cueva de Gargas hasta los estudios anatómicos de Leonardo da Vinci, ha sido representada como emblema de comunicación, expresión y creación.

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Es por ello que con una cuidada selección de obras de pintura, dibujo, fotografía y escultura, esta exposición invita a redescubrir la mano "como herramienta de pensamiento, vehículo de cultura y símbolo de la inteligencia que transforma la sociedad". 'Elogio de lo manual' se puede visitar de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.