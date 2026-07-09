Pozuelo rebautiza un parque con el nombre de Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su secuestro por ETA

Pozuelo de Alarcón rendirá homenaje este jueves a Miguel Ángel Blanco, el joven concejal de Ermua (Vizcaya) asesinado por ETA en 1997, con un acto conmemorativo, en el que rebautizará el actual parque Arroyo de las Cárcavas con su nombre. Asimismo, se inaugurará un espacio conmemorativo en el mismo espacio coincidiendo con la víspera del 29 aniversario de su secuestro por la banda terrorista. En la ceremonia intervendrán la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco y hermana del homenajeado, la senadora María del Mar Blanco, como la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero entre otros representantes de instituciones nacionales y autonómicas.

Durante el acto, abierto a todos los ciudadanos que deseen incorporarse, se leerá un manifiesto y se realizará una ofrenda floral en el monolito dedicado a Miguel Ángel que presidirá ese espacio conmemorativo en este parque de Pozuelo de Alarcón. La ceremonia se celebrará el día jueves 9 de julio, a las 20:45 horas en el Parque Arroyo de las Cárcavas, ahora Parque Miguel Ángel Blanco.