Pozuelo celebra las fiestas del Carmen con cinco días de música, actividades infantiles y tradición

El recinto ferial y el Parque Prados de Torrejón abrirán sus puertas el miércoles 15 con una zona infantil equipada con castillos hinchables, un jumping park y ludoteca. A su vez a lo largo del día se cocinará una gran paella popular para los vecinos, con el acompañamiento del concierto de Rockeros Solidarios. El jueves 16, declarado festivo local, tendrá como protagonista musical la actuación en directo de los Hermanos Martínez.

A partir de la visión de la libre participación cívica y a la dinamización de espacios urbanos, las peñas locales asumen el protagonismo durante el fin de semana. La calle Benigno Granizo acogerá el viernes el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos, seguido del "Encierro Chiqui" organizado por la peña "Seis y Medio" y una merienda popular en colaboración con la peña La Estación", la noche del viernes cerrará con el fetival "Talento Pozuelo", abriendo el escenario al talento local con grupos como Lili Ritz, Todo Mal y el Muerto Rafa, y por último el concierto de "La Tremenda", un tributo a Leiva y El Canto del Loco liderado por las mezclas de DJ Pulpo. El sábado 18, la recta final incluirá un pasacalles marinero, covers de La Oreja de Van Gogh, fuegos artificiales y el cierre a cargo de DJ Willy Alcocer.

Los tradicionales actos eclesiásticos

Los homenajes litúrgicos arrancarán de forma anticipada antes de la apertura del recinto ferial de la localidad. La parroquia de Nuestra Señora del Carmen acogerá el domingo 12 la primera misa oficial y la posterior ofrenda floral a la Virgen. El día grande de las celebraciones, el jueves 16, se oficiará la misa solemne seguida de la tradicional procesión por las calles de La Estación, un desfile que contará con el acompañamiento musical de la Coral Kantorel y la Banda de la Unión Musical de Pozuelo. Al término del recorrido, la Asociación de Familias Numerosas del municipio repartirá una limonada popular entre todos los asistentes.

Programación completa de las fiestas del Carmen en Pozuelo de Alarcón 2026

Domingo, 12 de julio

09:30 h. - Misa y Procesión de la Virgen del Carmen.

- Misa y Procesión de la Virgen del Carmen. Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

10:30 a 14:00 h. - Ofrenda floral a la Virgen del Carmen,

- Ofrenda floral a la Virgen del Carmen, Lugar: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Miércoles, 15 de julio

18:30 h. - Inauguración de las actividades infantiles (suelta de serpentinas y entrega de globos a las familias)

- Inauguración de las actividades infantiles (suelta de serpentinas y entrega de globos a las familias) Lugar: Parque Prados de Torrejón

19:00 a 00:00 h. - Actividades infantiles: castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres.

- Actividades infantiles: castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres. Lugar: Parque Prados de Torrejón

19:00 a 00:00 h- Apertura del Ferial Prados de Torrejón.

Apertura del Ferial Prados de Torrejón. Lugar: Parque Prados de Torrejón.

20:00 h. - Paella popular (Paella y refrescos para todos los vecinos en menaje reciclable).

- Paella popular (Paella y refrescos para todos los vecinos en menaje reciclable). Lugar: Parque Finca Ulecia

22:00 a 00:00 h. - Concierto de Rockeros Solidarios (Día Mundial del Rock)

- Concierto de Rockeros Solidarios (Día Mundial del Rock) Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Jueves, 16 de julio (Festivo local)

19:00 a 00:00 h. - Ferial Prados de Torrejón (Atracciones de feria clásicas).

- Ferial Prados de Torrejón (Atracciones de feria clásicas). Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:00 a 00:00 h. - Actividades infantiles: castillos infantiles, jumping park, ludoteca, juegos y talleres familiares

- Actividades infantiles: castillos infantiles, jumping park, ludoteca, juegos y talleres familiares Lugar: Parque Prados de Torrejón

20:00 h. - Misa Solemne y procesión en honor de Nuestra Señora del Carmen (Con la Coral Kantorel y la banda la Unión Musical)

- Misa Solemne y procesión en honor de Nuestra Señora del Carmen (Con la Coral Kantorel y la banda la Unión Musical) Recorrido: Parroquia, C/San Antonio, Avda. Juan pablo II, C/José Fenández Cuevas, C/Benigno Granizo, Avda. Juan Pablo II, C/San Antonio y Parroquia.

Viernes, 17 de julio

19:00 a 01:30 h. - Ferial Prados de Torrejón.

- Ferial Prados de Torrejón. Lugar: Parque Prados de Torrejón.

19:00 a 00:00 h. - Actividades infantiles: castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos y talleres.

- Actividades infantiles: castillos hinchables, jumping park, ludoteca, juegos y talleres. Lugar: Parque Prados de Torrejón.

20:00 h. - Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos al son de dulzainas.

- Pasacalles de la comparsa de Gigantes y Cabezudos al son de dulzainas. Lugar: Calle Benigno Granizo.

20:00 a 22:00 h. - Concierto "Talento Pozuelo" (Actuaciones locales de Lili Ritz, Todo mal y El Muerto Rafa).

- Concierto "Talento Pozuelo" (Actuaciones locales de Lili Ritz, Todo mal y El Muerto Rafa). Lugar: Parque Prados de Torrejón.

20:30 h. - Tradicional encierro chiqui-infantil con carretones.

- Tradicional encierro chiqui-infantil con carretones. Lugar: Calle Benigno Granizo. Organiza: Peña Taurina Seis y Medio.

21:00 h. - Merienda popular (Bocadillos de lomo, hamburguesas y refrescos).

- Merienda popular (Bocadillos de lomo, hamburguesas y refrescos). Lugar: Calle Benigno Granizo. Colabora: Peña La Estación.

22:00 a 01:30 h. - Concierto de La Tremenda con la animación y mezclas de DJ Pulpo (Tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco).

- Concierto de La Tremenda con la animación y mezclas de DJ Pulpo (Tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco). Lugar: Parque Prados de Torrejón.

Sábado, 18 de julio