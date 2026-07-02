La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón celebra su III Día del Socio con récord de participación

El pasado 20 de junio la afición atlética de Pozuelo de Alarcón celebró la tercera edición del "Dia del Socio", una jornada que ya se ha convertido en una tradición al término de cada temporada y cuya principal finalidad es rendir homenaje a la fanaticada rojiblanca. La celebración que tuvo lugar en la sede de la afición, reunió a numerosos socios y también a representantes de peñas amigas.

Tal como en ediciones pasadas, numerosos restaurantes, comercios y empresas del municipio colaboraron con diferentes aportaciones, desde comida y bebida hasta regalos que fueron sorteados durante el día. Gracias a esta iniciativa, la afición consigue recaudar fondos para sufragar parte de las actividades que desarrolla a lo largo de la temporada. Año tras año, la participación y el respaldo a este evento continúan creciendo, convirtiéndose en un día con mucha expectación e importancia para los socios.

La peña Atlética de Pozuelo de Alarcón fue fundada en 1960, meses después de conquistar la Copa del Generalisimo de la temporada 1959/60. Aquel histórico equipo, dirigido por José Villalonga, contaba en sus filas con dos legendarios jugadores. Jorge Griffa y Adelardo Rodríguez, este último presidente honorífico de la peña.