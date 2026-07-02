Alejandro Sopeña, director de CRónicas: "Nuestra apuesta es el periodismo de calidad y hablar de lo que realmente preocupa a los vecinos"

El director de CRónicas, Alejandro Sopeña, reivindicó el valor del periodismo de proximidad durante el encuentro Horizonte Madrid Oeste celebrado en Pozuelo de Alarcón. Destacó el crecimiento de un proyecto que ya está presente en cerca de 120 municipios españoles, con una audiencia de cinco millones de usuarios únicos en internet y más de 300.000 ejemplares impresos distribuidos cada mes.

"Nuestra apuesta es el periodismo de calidad. No hacemos una apuesta diferente para una crónica local que para un gran medio de comunicación. La apuesta es la misma", afirmó Sopeña, quien subrayó que el éxito de la iniciativa radica en "hablar de las cosas que están cercanas a la gente, que es lo que siempre ha hecho el periodismo".

El director de CRónicas explicó que el proyecto tiene una marcada vocación de servicio público y huye de la confrontación política / Alba Vigaray

CRónicas en municipios de todos los colores políticos

El director de CRónicas explicó que el proyecto tiene una marcada vocación de servicio público y huye de la confrontación política. "Estamos en municipios de todos los colores y, cuando cambia el gobierno municipal, las crónicas permanecen porque no hablamos de política, hablamos de lo que les preocupa y les interesa a los vecinos".

Sopeña recalcó que los ciudadanos se sienten reflejados en estos medios porque "los vecinos son los protagonistas". Los asuntos que más interés despiertan son la seguridad, las obras y la vivienda, temas que "reciben un seguimiento permanente en todos los números".

También puso en valor la capacidad de estos medios para dar visibilidad al trabajo que se desarrolla en los municipios. "Tenemos la capacidad de acercar todas las cosas buenas que hacen los políticos en los municipios, que son muchísimas, y darlas a conocer a los ciudadanos", explicó.

Respecto a la convivencia entre el papel y el entorno digital, Alejandro Sopeña aseguró que "el periodismo digital es fundamental" para Prensa Ibérica. "Nuestra gran apuesta es primero digital y después papel en aquellos sitios donde creemos que hace falta y es necesario", afirmó, destacando los importantes crecimientos de audiencia que están registrando las ediciones digitales.

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Defendió el papel del periodismo local como un elemento de cohesión social. "Las CRónicas tienen el objetivo fundamental de hacer familia y de descubrir las historias y las personas que tenemos al lado y que muchas veces no conocemos".