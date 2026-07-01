Sin pérgolas y sin ampliación: la justicia da la razón al Ayuntamiento de Pozuelo frente al restaurante de Urrechu

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid, cuyo titular es la magistrada Gema María del Pino Ortega Arencibia, ha emitido el fallo que sentencia la batalla judicial mantenida por el Ayuntamiento madrileño de Pozuelo de Alarcón y el prestigioso chef vasco Íñigo Urrechu, uno de los dueños del Grupo Urrechu, que cuenta un imperio gastronómico de afamados restaurantes como Zalacaín, Urrechu Velázquez, A’Kangas, La Guisandera de Piñera y Erre by Urrechu en los hoteles Meliá Don Pepe de Marbella y Torre Melina en Barcelona, pero el local que ha protagonizado este juicio está bautizado como El Cielo de Urrechu.

La sentencia fue emitida el pasado 22 de junio, en la que el juzgado desestima el recurso presentado por el restaurante propiedad del chef Urrechu, ubicado en el centro comercial Zielo, contra la resolución que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón negaba la instalación de dos pérgolas en la cubierta del centro comercial el pasado mes de junio de 2024.

El Cielo de Urrechu abrió sus puertas en 2012, y rápidamente comenzó a ganarse la fama de restaurante de vanguardia, atrayendo a deportistas de élite, empresarios y personalidades influyentes de la sociedad madrileña. Dada el éxito del local, su gerente estimó necesario ampliar sus instalaciones para acoger más comensales y, por estas razones, se llevó a cabo la instalación de dos pérgolas en la terraza de la planta superior del centro comercial para así disponer de mayor espacio y dar más y mejor servicio a sus clientes. Una medida que se vería frustrada en 2023, cuando el Ayuntamiento de Pozuelo ordenó de manera cautelar suspender la actividad del restaurante tanto en la terraza como en la planta inferior del centro comercial.

Se inicia un conflicto por dos pérgolas

Comenzó entonces una batalla administrativa. El problema de las licencias se fue en aumento y, en junio de 2024, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón no aceptó el recurso que Urrechu presentó contra la decisión municipal de no permitirles instalar dos pérgolas en su cubierta. La empresa aseguró que estas pérgolas no superaban la altura máxima permitida. Además, su defensa alegó que el local está dentro de una zona urbana donde la altura máxima permitida es de cuatro plantas o 16 metros, y el edificio no llega a esos límites. Además, el restaurante argumentó que las estructuras solicitadas son desmontables, de tipo corredera, con toldos enrollables y abiertas en todos sus lados, por lo que no generan superficie cubierta ni cambian el volumen de las infraestructuras. Pero sus argumentos no convencieron a los representantes del consistorio, por lo que se tuvo que llevar el asunto a los juzgados.

La ley rechaza la instalación de las pérgolas

Durante el juicio, el Ayuntamiento señaló que las pérgolas fueron instaladas previamente sin licencia. El Consistorio se basó en el artículo 6.2.6 del Plan General de Pozuelo, que regula las construcciones sobre el techo de los edificios. La resolución indica que solo están permitidos ciertos elementos técnicos como cajas de ascensores, depósitos o escaleras, pero no construcciones con fines comerciales o recreativos. Para el municipio, las pérgolas no se encuentran entre esas excepciones.

En este caso, la magistrada interpretó que el consistorio pozoleño actuaba en base a la legalidad vigente, por lo que la sentencia se fraguaba a favor de este. Más concretamente, la jueza explicó que, en materia de licencias urbanísticas, la administración solo debe chequear si el proyecto cumple estrictamente la normativa vigente y, si no, rechazarlo sin excepción y aplicar la ley.

De este modo, la jueza ha desestimado la petición del restaurante El Cielo de Urrechu y reafirma la decisión tomada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de negar la licencia, al entender que la instalación de las pérgolas no cumple con la normativa actual. El prestigioso chef Íñigo Urrechu podrá recurrir la sentencia, pero seguirá sin poder llevar a cabo la ampliación de espacio en su restaurante con la instalación de dos pérgolas.