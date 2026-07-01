Las Oficinas de Atención al Ciudadano de Pozuelo de Alarcón ajustan su horario de verano en julio y agosto

Las oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de Pozuelo de Alarcón seguirán atendiendo los meses de julio y agosto con nuevo horario de verano. Así, la oficina de Atención al Ciudadano de Padre Vallet, situada en el centro de la ciudad, estará abierta en julio de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. Durante el mes de agosto la atención se prestará de 9 a 14 horas. La oficina ubicada en el Cubo Espacio Joven, en la zona de la estación, estará abierta en julio y agosto de 9 a 14 horas, mientras que la de Prado de Somosaguas, en Volturno, abrirá en julio de lunes a viernes en la misma franja de 9 a 14 horas, no obstante en agosto permanecerá cerrada.

Para acudir a las oficinas de Atención al Ciudadano no es necesario solicitar cita previa, existiendo un turno de atención preferente para personas mayores. Se recomienda levar toda la documentación ya impresa y completada para realizar los trámites. Sin embargo, la mayoría de ellos pueden realizarse a través de la sede electrónica con certificado digital de cualquier entidad con certificación reconocida, sin necesidad de desplazarse personalmente.

Contacto telefónico de Atención Ciudadana

Por otro lado, el teléfono de atención al ciudadano 010 mantiene su horario habitual de 9 a 20 horas de lunes a viernes, y de 9 a 18 horas los sábados. En cualquier otra franja horaria se puede dejar un mensaje en el buzón de voz, exponiendo el tema sobre el que desea información y dejando un teléfono de contacto. Para ser atendido puede llamar al 010 si está en Pozuelo de Alarcón o bien al 91 217 14 92, desde dentro o fuera de la ciudad.