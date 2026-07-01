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HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Ayudas sin límite de renta en Pozuelo de Alarcón para gastos de material escolar de hasta 100 euros por hijo

Los alumnos de Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional (Grado Básico) y Educación Básica Obligatoria (EBO) en Educación Especial podrán solicitar las ayudas hasta el 30 de septiembre

Las ayudas para material escolar se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre.

Las ayudas para material escolar se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre. / AYUNTAMIENTO DE POZUELO

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Joaquín De la Aleja

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas económicas para las familias durante el próximo curso escolar 2026/2027. Concretamente, se trata de apoyar con 100 euros por hijo para la compra de material escolar. Las solicitudes se podrán realizar hasta el 30 de septiembre.

La concejal de Educación, Almudena Ruiz, ha señalado que esta iniciativa refleja el apoyo del Ejecutivo local a las familias para hacer frente a los gastos extraordinarios que se producen todos los años al comienzo del curso escolar. Ruiz también ha recordado las ayudas al nacimiento, adopción y acogimiento de menores, así como los gastos de los campamentos urbanos.  

Ayudas sin límite de renta

La partida económica con la que cuenta el Consistorio alcanza los 429.000 euros, 15.000 más que el año pasado, y está especialmente dirigida a las familias con hijos escolarizados en Primaria, Secundaria Obligatoria, Formación Profesional (Grado Básico) y Educación Básica Obligatoria (EBO) en Educación Especial durante el próximo curso escolar. Los fondos servirán para subvencionar los gastos relacionados con material escolar, incluyendo papelería, libros de texto, lecturas recomendadas, diccionarios, libros de texto en formato digital, memorias USB o tintas de impresora, mochilas escolares y uniformidad escolar, entre otros, hasta 100 euros de cobertura económica por hijo.

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La ayuda está destinada a familias empadronadas en Pozuelo y no tienen límites de renta, se podrán justificar con las facturas del material escolar adquirido, siempre y cuando los gastos se hayan efectuado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Las solicitudes se pueden presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón o en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

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