Ayudas de hasta 100 euros por hijo en Pozuelo de Alarcón para campamentos de verano: se pueden solicitar hasta el 10 de septiembre

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha lanzado una nueva oportunidad para las familias de la localidad, con el objetivo de rebajar la cifra económica de los campamentos de verano. Se trata de 100 euros por hijo para sufragar parcialmente la asistencia a campamentos o colonias urbanas, no organizados por el Consistorio. El Ayuntamiento ha incrementado el presupuesto para estas ayudas de los 115.000 del año pasado a los 165.000 euros para esta convocatoria.

La iniciativa, con la que se apoya también la conciliación, está dirigida a familias con hijos de hasta 12 años que asistan en verano a este tipo de programas. De esta manera, se favorece la realización de actividades culturales, deportivas o artísticas de los niños.

Los interesados en esta ayuda pueden solicitarla hasta el próximo 10 de septiembre en las Oficinas de Atención al Ciudadano y de forma telemática a través de la sede electrónica de la web municipal. Asimismo, se podrá presentar una única solicitud por familia en la que incluyan a todos los hijos para los que se pide la ayuda.

Almudena Ruiz, la concejal de Conciliación, ha insistido que la medida se suma a otras iniciativas de apoyo familiar que el equipo de gobierno tiene en marcha, como son las destinadas al fomento de la natalidad, o aquellas dirigidas a la compra de material escolar.