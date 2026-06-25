JÓVENES
Conciertos este viernes en Pozuelo de Alarcón de la mano de tres bandas locales: lugar y hora de las actuaciones
Estos tres grupos volverán a actuar en las fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen, el 17 de julio
Juan Luis Martín
En Pozuelo de Alarcón se apuesta por el talento de los jóvenes y por ello mismo este viernes tendrán lugar varios conciertos donde actuarán diferentes grupos locales como Todo Mal, Lili Ritz Band y El Muerto Rafa. Será de 19 a 21 horas en el Cubo Espacio Joven.
Todos ellos son artistas de la ciudad, por lo que es una gran oportunidad para los vecinos de conocer el talento de la localidad madrileña. Estos tres grupos musicales volverán a actuar el 17 de julio en el concierto 'Talento Joven', un evento que está incluido en la programación de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen.
En lo que va de año, 219 personas han usado los locales de ensayo de Pozuelo
El municipio de Pozuelo de Alarcón, con la colaboración de la Concejalía de Juventud, pone a disposición de sus vecinos y artistas diferentes locales de ensayo municipales. El servicio cuenta actualmente con dos locales que disponen de batería completa, amplificadores de bajo, guitarra eléctrica y acústica, mesa de mezclas y micrófonos, ofreciendo así unas condiciones óptimas para la práctica musical.
El uso de estas instalaciones tiene un coste de 3 euros por hora, realizándose las reservas en bloques de dos horas consecutivas dentro de los horarios establecidos por la Concejalía, de lunes a sábado. Durante el mes de agosto, los locales permanecerán abiertos de lunes a viernes en horario de mañana.
Y la acogida de estos locales de ensayo es de total éxito en lo que va de año, con 219 personas que ya los han usado. Actualmente son 19 los grupos y solistas inscritos que ensayan de forma habitual.
El concejal de Juventud, Eduardo Vázquez de Parga, señaló recientemente que "con estas iniciativas el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de los jóvenes y con el impulso de nuevas propuestas artísticas en el municipio".
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