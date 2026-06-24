URBANISMO
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón destinará más de 450.000 euros para mejorar el Parque de La Cárcavas
Las obras comenzarán en septiembre, con un plazo de cinco meses
Juan Luis Martín
El emblemático Parque de Las Cárcavas, del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, sufrirá diversas actuaciones para mejorarlo próximamente gracias a una inversión de más de 457.000 euros, tras la adjudicación del contrato que ha tenido lugar en este miércoles por parte de la Junta de Gobierno Local.
El Parque de Las Cárcavas es uno de los espacios verdes singulares de Pozuelo, con una superficie aproximada de 53.000 m², dos lagos artificiales, zonas de paseo, carril bici, áreas infantiles y un entorno de gran valor paisajístico vinculado al arroyo del mismo nombre. Y, con las obras, se va a mejorar el funcionamiento de los sistemas de agua y facilitará las labores de mantenimiento de las lagunas existentes. El inicio de las obras está previsto para septiembre y cuentan con un plazo de ejecución de cinco meses.
Los trabajos para recuperar las fuentes ornamentales, actualmente fuera de servicio, consistirán en renovar las bombas, conducciones, instalación eléctrica e iluminación subacuática, entre otras mejoras, con el objetivo de volver a ponerlas en funcionamiento y recuperar su valor estético dentro del parque.
La primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Miriam Picazo, ha destacado que "se trata de una actuación de conservación y mejora que permitirá que el parque funcione mejor, sea más fácil de mantener y recupere elementos que actualmente no están operativos, especialmente las fuentes y el sistema de circulación del agua".
El Parque de Las Cárcavas homenajeará a Miguel Ángel Blanco
El Ayuntamiento aprobó en el último pleno dedicar el actual Parque de Las Cárcavas al concejal secuestrado y asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco. Del mismo modo, también contará con un espacio conmemorativo en su recuerdo, que se inaugurará en un solemne acto abierto a todos los vecinos el jueves 9 de julio a las 20.45.
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