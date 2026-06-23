Pozuelo refuerza su seguridad con 14 nuevos agentes de Policía Municipal

La plantilla de la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón continúa creciendo. El Ayuntamiento ha incorporado 14 nuevos agentes que ya forman parte del cuerpo policial de la ciudad, un refuerzo que permitirá ampliar los recursos destinados a la seguridad y la atención a los vecinos. Con la incorporación de estos agentes -nueve hombres y cinco mujeres-, la plantilla alcanza los 170 efectivos.

De esta manera, el municipio con menos delitos de toda la Comunidad de Madrid alcanza un ratio de casi 1,9 agentes locales por cada mil habitantes, una proporción superior de lo que recomiendan organismos como la Unión Europea (1,8) o la Federación Española de Municipios y Provincias (1,5).

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, visitó durante la jornada de ayer a los nuevos agentes para darles la bienvenida y trasladarles su agradecimiento por haber elegido desarrollar su carrera profesional en la ciudad. Durante el encuentro, la regidora destacó la importancia de la labor que desempeñan los cuerpos de seguridad en el día a día del municipio y puso en valor el papel de la Policía Municipal para mantener los niveles de seguridad que caracterizan a Pozuelo.

En total se incorporan nueve hombres y cinco mujeres a la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Antes de incorporarse plenamente al servicio operativo, los nuevos agentes deberán completar un periodo de formación interna de seis meses. Durante este tiempo conocerán de primera mano el funcionamiento de la Policía Municipal de Pozuelo, así como los protocolos y procedimientos que rigen la actividad diaria del cuerpo.

En menos de dos años se han incorporado 29 agentes a la Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón

Los nuevos agentes se sumarán a las labores habituales que desarrolla la Policía Municipal de Pozuelo, entre las que se encuentran la vigilancia de la vía pública, la regulación del tráfico, la atención a emergencias, la protección de eventos y actividades municipales, así como diferentes tareas de prevención y proximidad con los vecinos.

En este sentido, Paloma Tejero recordó algunas de las medidas que se han puesto en marcha en este mandato, como la incorporación el año pasado de otros 15 policías locales, la creación de la unidad de drones, la adquisición de nuevas pistolas táser y vehículos policiales o la ampliación del sistema de cámaras para identificar vehículos sospechosos por toda la ciudad, que pasarán de 220 a más de 500 en los próximos meses.

Pozuelo de Alarcón se mantiene como la ciudad más segura de la Comunidad de Madrid, según el Balance de Criminalidad del Ministerio de Interior, correspondiente al primer trimestre del año en municipios con más de 20.000 habitantes. El municipio registró entre enero y marzo 7,5 delitos totales (tanto convencionales como ciberdelitos) por cada mil habitantes, la tasa más baja de toda la región.