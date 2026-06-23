DEL 15 AL 18 DE JULIO
Pozuelo se prepara para vivir sus Fiestas del Carmen con los Hermanos Martínez como protagonista de los conciertos: consulta la programación completa
El barrio de La Estación acogerá conciertos, entre los que destaca los Hermanos Martínez; actividades infantiles y actos tradicionales del 15 al 18 de julio con motivo a las Fiestas del Carmen
María Saiz
Pozuelo de Alarcón ha iniciado la cuenta atrás para una de las celebraciones más esperadas del verano. Las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen regresarán del 15 al 18 de julio con una programación que volverá a llenar de ambiente el entorno del Parque Prados de Torrejón y las calles del barrio de La Estación, donde los vecinos podrán disfrutar de conciertos, actividades infantiles y actos tradicionales aptos para toda la familia.
La cita volverá a combinar la vertiente religiosa vinculada a la festividad de la Virgen del Carmen con una amplia oferta cultural y de ocio diseñada para todos los públicos. Durante cuatro días, el barrio de La Estación se convertirá en el epicentro de la actividad festiva de Pozuelo.
El Parque de Torrejón será el epicentro de las actividades
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la programación musical. El grupo Hermanos Martínez será el principal protagonista de los conciertos organizados por el Ayuntamiento para estas fiestas. La banda subirá al escenario el jueves 16, festivo local.
Sin embargo, la música será solo una parte de unas fiestas que volverán a apostar por una programación diversa. El recinto ferial volverá a instalarse en el Parque Prados de Torrejón, donde los asistentes podrán disfrutar de las tradicionales atracciones, una de las propuestas más demandadas por las familias durante estos días. Los más pequeños podrán disfrutar de los castillos hinchables, un jumping park y una ludoteca. Además, ese día habrá una gran paella popular y el concierto de Rockeros Solidarios (por el Día Mundial del Rock), que también tendrán lugar en el mismo parque.
A los conciertos se sumarán actividades para los más pequeños
Las fiestas continuarán el viernes con más planes en la calle Benigno Granizo como el pasacalle de la Comparsa de los Gigantes y Cabezudos de Pozuelo, el tradicional Encierro Chiqui, de la mano de la peña Seis y Medio, y una merienda popular con la que colabora la peña La Estación. En la zona del recinto ferial, en el Parque Prados de Torrejón, continuarán las actividades infantiles a lo largo de la tarde y cerrarán la noche los conciertos de ‘Talento Pozuelo’ con la actuación de los grupos Lili Ritz, Todo mal y El Muerto Rafa y el de ‘La Tremenda’, un tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco, presentado por DJ Pulpo, que también ofrecerá sus mezclas.
En la recta final de estas celebraciones los pozueleros podrán disfrutar de la visita al museo de los Gigantes y Cabezudos, en el auditorio El Torreón, del rondón de peñas o del espectáculo infantil ‘La hora del recreo’ de los hermanos Aragón. Un pasacalle marinero, el concierto tributo a La Oreja de Van Gogh, un espectáculo pirotécnico y la sesión del DJ Willy Alcocer, completan la programación para este último día de fiestas.
En lo que respecta a los actos litúrgicos, estos tendrán lugar el domingo 12 de julio con la misa y posterior ofrenda floral a la Virgen, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y el jueves 16 se celebrará la misa solemne y procesión, que contarán con la participación de la Coral Kantorei y la Banda La Unión Musical. Al finalizar habrá limonada popular por cortesía de la Asociación de Familias Numerosas de Pozuelo.
Programación completa de las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2026 de Pozuelo
Domingo 12 de julio
- 9:30 horas. Misa en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
- 10:30 a 14:00 horas. Ofrenda floral a la Virgen del Carmen
Miércoles 15 de julio
- 18:30 horas. Inauguración de la zona infantil en el Parque Prados de Torrejón
- 19:00 a 00:00 horas. Actividades infantiles en el Parque Prados de Torrejón
- 19:00 a 00:00 horas. Ferial Prados de Torrejón
- 20:00 horas. Paella popular en el parque finca Ulecia
- 22:00 a 00:00 horas. Concierto Rockeros solidarios en el Parque Prados de Torrejón
Jueves 16 de julio
- 19:00 a 00:00 horas. Ferial Prados de Torrejón
- 19:00 a 00:00 horas. Actividades infantiles en el Parque Prados de Torrejón
- 20:00 horas. Misa solemne y procesión en honor a Ntra. Señora del Carmen en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
- Limonada popular en la calle San Antonio, 2
- 22:30 a 00:00 horas. Concierto Hermanos Martínez en el Parque Prados de Torrejón
Viernes 17 de julio
- 19:00 a 01:30 horas. Ferial Prados de Torrejón
- 19:00 a 00:00 horas. Actividades infantiles en el Parque Prados de Torrejón
- 20:00 horas. Pasacalles de la comparsa de gigantes y cabezudos en la calle Benigno Granizo
- 20:30 horas. Tradicional encierro chiqui - infantil en la calle Benigno Granizo
- 20:00 a 22:00 horas. Concierto "Talento Pozuelo" en el Parque Prados de Torrejón
- 21:00 horas. Merienda popular en la calle Benigno Granizo
- 22:00 a 01:30 horas. Concierto La Tremenda, con DJ Pulpo en el Parque Prados de Torrejón
Sábado 18 de julio
- 11:00 a 13:30 horas. Casa Museo de los Gigantes y Cabezudos en el auditorio El Torreón
- 13:00 horas. Rondón de peñas en la calle San Antonio, 2
- 19:00 a 01:30 horas. Ferial Prados de Torrejón
- 19:00 a 00:00 horas. Actividades infantiles en el Parque Prados de Torrejón
- 19:00 horas. Espectáculo infantil "La hora del recreo" de los Hermanos Aragón en el Parque Prados de Torrejón
- 20:30 a 22:00 horas. Pasacalles Marinero en el Parque Prados de Torrejón
- 23:45 a 00:00 horas. Espectáculo pirotécnico musical en el Parque Prados de Torrejón
- 23:30 a 01:30 horas. Sesión DJ Willy Alcoceren el Parque Prados de Torrejón
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