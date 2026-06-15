El IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón gana el Premio Princesa de Girona Escuela 2025

El anfiteatro del Palacio de Linares, ubicado a escasos metros de la plaza de Cibeles, ha sido el lugar de celebración para una de las galas más distinguidas de la educación y pedagogía: el Premio Princesa de Girona Escuela 2025, donde el IES Gerardo Diego de Pozuelo de Alarcón recibió la condecoración.

El Premio Princesa de Girona es uno de los principales reconocimientos nacionales a la innovación educativa. Con este distintivo, el instituto público pozoleño, se ha convertido en un referente en excelencia académica, inclusión e internacionalización, además de consolidar su reputación en la región, siendo el único centro condecorado entre los tres centros finalistas en el certamen pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

El encargado de recoger el galardón fue el director del IES Gerardo Diego, Jesús Álvarez, aprovechando el momento para reivindicar el papel de la educación pública. “Lo más importante del premio es que sirve para romper creencias limitantes y para dignificar el sistema público educativo en España como motor de transformación social”, ha defendido Álvarez.

Un centro con más de 1.000 estudiantes y Bachillerato Internacional

El reconocimiento culmina una trayectoria de años en la que el IES Gerardo Diego ha tratado de demostrar que la escuela pública puede combinar excelencia académica, innovación e inclusión. Su principal propuesta es la internacionalización de su modelo de bachillerato, una propuesta basada tanto en el bienestar como en la igualdad entre sus estudiantes. Actualmente, el instituto mantiene la formación de más de 1.000 alumnos.

Además, este instituto fue pionero en convertirse en el primer centro público bilingüe de España en implantar el Programa de Años Intermedios. La iniciativa nació del propio equipo educativo, que buscaba reforzar la formación de ciudadanos con una visión global, capaces de desarrollar competencias como el pensamiento crítico, la investigación o el compromiso social.

Móstoles y Leganés entre los finalistas

La Comunidad de Madrid contaba además con otros dos centros entre los cinco finalistas: el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Móstoles, reconocido por su apuesta por la robótica educativa y el aprendizaje basado en proyectos, y el IES Luis Vives, de Leganés, uno de los referentes nacionales de Formación Profesional. Completaban la lista el CEIP Virgen del Mar, de Jerez de la Frontera (Cádiz), y el IESO Matías Ramón Martínez, de Burguillos del Cerro (Badajoz).

Tras la entrega del galardón al IES Gerardo Diego y de los diplomas a los demás finalistas, los representantes de los cinco centros posaron juntos sobre el escenario junto a ganadores de ediciones anteriores, cerrando una ceremonia que convirtió durante unas horas el Palacio de Linares en el punto de encuentro de algunos de los proyectos educativos más innovadores del país.