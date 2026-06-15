Dentro del casoplón de Antonie Griezman en Pozuelo: seis habitaciones, 11 baños, piscina infinita y campo de golf

Antonie Griezman inicia una nueva etapa personal y profesional lejos del Atlético de Madrid, pero sin alejarse (o al menos no del todo) de la vida madrileña. El delantero francés ha encontrado en la Finca, una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital, el refugio perfecto para desconectar del fútbol de élite y centrarse en su vida familiar junto a su mujer y cuatro hijos. Situada en Pozuelo de Alarcón, La Finca está a poco más de 10 kilómetros de Madrid, lo que permite disfrutar de la tranquilidad sin renunciar a los servicios que ofrece una gran ciudad.

Un 'búnker' valorado en más de seis millones de euros

Tras cerrar su etapa rojiblanca, Griezman cambia de escenario deportivo, pero mantiene intacto su vínculo con Madrid. Desde que llegó en 2014, el internacional francés ha hecho de la capital su hogar, consolidando una vida familiar junto a Erika Choperena, y sus cuatro hijos: Mia, Amaro, Alba y Shai. En La Finca, que pertenece al municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón, se levanta una vivienda que, según los expertos inmobiliarios, está valorada en más de seis millones de euros.

Y es que hablamos de una de las urbanizaciones más exclusivas. Y no solo de la Comunidad de Madrid, sino también de España. No solo destaca por su precio, 17,9 euros el metro cuadrado, sino porque cuenta con estrictos controles de acceso que limitan la entrada a residentes y visitantes autorizados. La Finca tiene vigilancia privada privada las 24 horas del día y patrullas que recorren las calles de la urbanización. Además, sistema de cámaras y sensores para supervidar los accesos y zonas comunes.

La casa de Antoine Griezman, de 400 metros cuadrados, combina diseño contemporáneo y funcionalidad. La vivienda tiene seis dormitorios, 11 baños, sala de cine privada, zona de bar y diferentes espacios de ocio pensados para el día a día en familia. Entre sus instalaciones también destacan un pequeño campo de fútbol y una zona de práctica de golf, dos guiños evidentes a la profesión del delantero.

La piscina infinita de la casa de Antonie Griezman en La Finca, en Pozuelo de Alarcón / EPE

Piscina infinita para soporar las altas temperaturas de Madrid

En el interior predomina un estilo elegante y discreto, donde la madera, la piedra y los tonos neutros crean una atmósfera cálida y luminosa. Como la influencer se ha encargado de mostrar en sus redes sociales. Los espacios abiertos refuerzan la sensación de amplitud y convierten cada estancia en un entorno pensado para la comodidad y el descanso.

Uno de los elementos más llamativos de la vivienda es la chimenea integrada en el salón, diseñada como pieza central del espacio y con un carácter casi escultórico que aporta personalidad al conjunto.

La conexión con el exterior es otro de los puntos clave del proyecto. Grandes ventanales y patios acristalados difuminan los límites entre interior y jardín, permitiendo que la vegetación forme parte activa de la vida cotidiana. Además, la vivienda tiene jardines interiores, rincones verdes distribuidos por toda la casa. Lo que más llama la atención es la abundante luz natural refuerzan esa sensación de calma y equilibrio que domina la vivienda. Pero en el exterior, se encuentra la reina: la piscina infinita, que se convierte en la gran protagonista del casoplón que Antonie Griezman y Erika Choperena tienen en La Finca.