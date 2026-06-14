PLANES EN MADRID
Prados de Torrejón y calle Benedicto XVI celebran el Día del Niño con talleres, hinchables o actuaciones
El Ayuntamiento organiza la jornada en horario de mañana y tarde, con la participación de más de 40 entidades juveniles, deportivas y culturales
EP
El parque Prados de Torrejón y la calle Benedicto XVI de Pozuelo de Alarcón celebrarán este domingo la 31º edición del Día del Niño con talleres, exhibiciones, hinchables o actuaciones, entre otras actividades.
La jornada, que tendrá lugar en el parque Prados de Torrejón, calle Benedicto XVI y en la zona de aparcamiento, se celebrará de 11 a 15 horas y de 17 a 20 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
En este Día del Niño, los asistentes disfrutarán de "una amplia programación" con actuaciones, atracciones, castillos hinchables, circuitos, actividades deportivas, exhibiciones, talleres, manualidades y conciertos, en la que participan más de 40 entidades juveniles, deportivas, culturales o educativas, y organismos oficiales como Policía Municipal y Nacional, Bomberos de la Comunidad de Madrid o el Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1'.
La programación, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con estas organizaciones, incluye talleres de marcapáginas, de chapas, de energías renovables, pintacaras o pintura de objetos. También habrá partidas de ajedrez, concursos de tiro de baloncesto, de rugby o exhibiciones de karate o natación en seco.
Además, habrá actuaciones musicales de La Inseparable, La Lira, la Escuela Municipal de Música y Danza y los coros de La Encina, o los pasacalles de los Gigantes y Cabezudos de Pozuelo. También las unidades caninas de la Policía Municipal y Policía Nacional harán una demostración de sus habilidades.
Por último, también se podrá disfrutar en este Día del Niño del tradicional Manteo del Pelele, de la exhibición Escuadrón de Gastadores del Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1' o de las exposiciones de vehículos de limpieza municipal, las ambulancias del Seapa o de los vehículos policiales y de los bomberos, entre otras muchas propuestas.
- Estos son los colegios e institutos de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026: hasta 9,99 sobre 10
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Notas de la PAU 2026 en Madrid: aprueba el 95% de los alumnos y Matemáticas sube hasta un 6,3
- Consulta las notas de corte de la PAU 2026 de Madrid para los grados de las universidades públicas: comprueba si puedes entrar en la carrera que querías
- Cuándo salen las notas de la PAU 2026 en Madrid: fecha, hora y cómo acceder
- El colegio de Aluche que se cuela entre los que mejores notas sacan en la PAU 2026 de Madrid: 9,96 de media
- Del fútbol al coleccionismo: Griezmann abrirá una tienda en Madrid en la que venderá cromos que pueden llegar a valer miles de euros
- La Comunidad de Madrid apuesta por Las Vegas e invierte más de 500 millones en la comarca del sureste regional