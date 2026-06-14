Prados de Torrejón y calle Benedicto XVI celebran el Día del Niño con talleres, hinchables o actuaciones

El parque Prados de Torrejón y la calle Benedicto XVI de Pozuelo de Alarcón celebrarán este domingo la 31º edición del Día del Niño con talleres, exhibiciones, hinchables o actuaciones, entre otras actividades.

La jornada, que tendrá lugar en el parque Prados de Torrejón, calle Benedicto XVI y en la zona de aparcamiento, se celebrará de 11 a 15 horas y de 17 a 20 horas, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En este Día del Niño, los asistentes disfrutarán de "una amplia programación" con actuaciones, atracciones, castillos hinchables, circuitos, actividades deportivas, exhibiciones, talleres, manualidades y conciertos, en la que participan más de 40 entidades juveniles, deportivas, culturales o educativas, y organismos oficiales como Policía Municipal y Nacional, Bomberos de la Comunidad de Madrid o el Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1'.

La programación, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con estas organizaciones, incluye talleres de marcapáginas, de chapas, de energías renovables, pintacaras o pintura de objetos. También habrá partidas de ajedrez, concursos de tiro de baloncesto, de rugby o exhibiciones de karate o natación en seco.

Además, habrá actuaciones musicales de La Inseparable, La Lira, la Escuela Municipal de Música y Danza y los coros de La Encina, o los pasacalles de los Gigantes y Cabezudos de Pozuelo. También las unidades caninas de la Policía Municipal y Policía Nacional harán una demostración de sus habilidades.

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Por último, también se podrá disfrutar en este Día del Niño del tradicional Manteo del Pelele, de la exhibición Escuadrón de Gastadores del Regimiento de Infantería 'Inmemorial del Rey Nº1' o de las exposiciones de vehículos de limpieza municipal, las ambulancias del Seapa o de los vehículos policiales y de los bomberos, entre otras muchas propuestas.