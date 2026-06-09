Sole Giménez y Argentina abren la programación veraniega de Pozuelo del 19 de junio al 11 de julio

Tras finalizar la temporada del Teatro MIRA, la programación cultural no cesa en la ciudad con una nueva propuesta de espectáculos musicales e infantiles para las próximas semanas. Se trata de ‘Los Veranos de Pozuelo’, la apuesta veraniega que el Ayuntamiento ha organizado del viernes 19 de junio al sábado 11 de julio, para disfrutar de la música y de la cultura al aire libre en diferentes espacios de la ciudad como el Auditorio El Torreón, el Parque Fuente de la Salud y el templete del Parque Alcalde José Martín Crespo-Díaz. Todas las actuaciones, con entrada libre, comenzarán a las 22:00, excepto las infantiles y el concierto a la luz de las velas, que darán comienzo a las 21:30.

Actuaciones en el Auditorio El Torreón

El programa estrena cartel el día 19 con la actuación de la cantante Sole Giménez, que trae a Pozuelo su proyecto ‘Ser Humano’, una colección de canciones inéditas con las que invita a la reflexión en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado.

El sábado 20 será la cantaora Argentina la que se suba a este escenario municipal para presentar ‘Mi idilio con La Habana’, un viaje musical lleno de pasión y nostalgia, donde los ritmos del flamenco, son cubano, salsa y bolero convergen en perfecta armonía.

Los más pequeños y sus familias tendrán la ocasión de disfrutar, el sábado 27, del espectáculo ‘SuperThings Live, La Superfiesta’, basado en las historias de los héroes y villanos de la serie que viven en Kaboom City, la ciudad de los SuperThings.

Y, por último, la Orquesta Sinfónica de Pozuelo de Alarcón La Lira OSPAL y su Coro Góspel One Soul cerrarán las actuaciones en este espacio, el domingo 28 de junio con ‘Una noche de película’. Ofrecerán un vibrante concierto de verano dedicado a la música de cine, con un repertorio lleno de emoción, aventura y momentos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Música en el Parque Fuente de la Salud

La programación cultural se trasladará al Parque Fuente de la Salud el viernes 3 de julio, donde actuará Ters, con su álbum ‘En el horizonte’. Ters emprende una gira que nace de la misma necesidad que inspiró el disco: escapar de los lugares donde uno deja de sentirse en paz para volver a crear desde la conexión con uno mismo.

Y el sábado 4 es el turno de la ‘Gato Jazz Swing Band’, que ofrecerá una auténtica fiesta de los años 20. Temas clásicos y modernos, en español y en inglés, tocados a ritmo de swing y con ambiente de la época.

Recta final en el templete del Parque Alcalde José Martín Crespo-Díaz

‘Los Veranos de Pozuelo’ llegarán a su recta final con otras dos actuaciones que tendrán lugar en el templete del Parque Alcalde José Martín Crespo-Díaz. Así, un nuevo espectáculo infantil con ‘Los piratas, the little history’, en el que los miembros de la tripulación del Capitán Morgan (Simón, el Capitán y Natacha Polvorilla) no son unos piratas al uso, sino que ellos cuidan y respetan el mar.

Por último, cerrará la programación la compañía Sonora con un concierto a la luz de más de un millar de velas, y a cargo de un cuarteto vocal acompañado de violín, violonchelo y piano, que se encargará de hacer viajar al espectador al corazón del cine, en una velada que promete emocionar.

Cine de Verano, los domingos en El Torreón

El cine también forma parte de la programación cultural de las próximas semanas con una nueva edición del Cine de Verano, que se celebrará del domingo 5 de julio al 2 de agosto en el Auditorio El Torreón. La primera proyección será la de ‘Policán’, a la que le tomará el relevo el día 12 ‘Quién es quién’.

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Los siguientes títulos programados son ‘Mr. Burton’ (19 de julio), ‘Cómo entrenar a tu dragón’ (26 de julio), ‘Los tipos malos 2’ (1 de agosto) y ‘Wolfgang’ (2 de agosto). Todas las sesiones, también con entrada libre hasta completar aforo, comenzarán a las 22:00.