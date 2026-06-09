Pozuelo de Alarcón sigue siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, aunque la cibercriminalidad aumentó un 20,9 %

Pozuelo de Alarcón sigue siendo el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, tras la publicación del Balance de Criminalidad del Ministerior de Interior correspondiente al primer trimestre del año en municipios con una población superior a los 20.000 habitantes.

El municipio pozuelero registró entre enero y marzo un total de 7,5 delitos por cada mil habitantes, la tasa más baja de la región, seguida por San Martín de la Vega (8,4) y Fuenlabrada (8,7). Respecto a la delincuencia convencional, que es la que más alarma genera entre los ciudadanos, Pozuelo también mantiene la mejor tasa de toda la comunidad junto a Boadilla del Monte, ambas en torno a 5,4 delitos convencionales por cada mil habitantes, seguidas por Tres Cantos (5,5) y Fuenlabrada (6,2). El municipio sufrió un total de 486 delitos convencionales, un 3,2 % más que el año pasado.

Acerca de la delincuencia digital -cada vez más en auge con las estafas en línea- en este primer trimestre hubo 2,1 ciberdelitos por cada mil habitantes (un total de 185, por 153 en el mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento del 20,9 %), tras San Martín de la Vega (1,3), Leganés (1,4), Parla y Torrejón de Ardoz (1,9). A pesar de que las estafas informáticas han pasado de 120 a 165 en comparación con el año pasado, es de gran valor esta estadística para Pozuelo, ya que otros municipios de su alrededor y con características socioeconómicas similares han alcanzado tasas por encima del 4.

Por otro lado, el municipio sufrió 16 robos con fuerza en domicilio, uno más que el mismo periodo del año pasado. Y no sufrió en los tres primeros meses del año ningún homicidio, secuestro ni violación, aunque hubo cuatro delitos sexuales menos graves.

Otros delitos como las sustracciones de vehículos bajaron de 17 a 14, mientras que los robos con violencia pasaron de 3 a 5 y los casos de tráfico de drogas de 0 a 3.

El resumen global es que el total de la criminalidad -sumando convencional y ciber- ha aumentado un 7,5 % en el municipio, en especial las estafas informáticas, pero aun así sigue siendo el más seguro de toda la región.

En la Comunidad de Madrid aumentó un 2,3 %

El repunte en toda la región es una realidad. En el primer trimestre de este año hubo un total de 81.529 delitos convencionales, un aumento del 3 % con respecto al mismo periodo de 2025. Algunos datos a tener en cuenta son los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que han aumentado un 20,6 %, las agresiones sexuales con penetración han bajado un 9,5 %, y el tráfico de drogas ha aumentado un 33,2 %. Con respecto a la ciberdelincuencia, al contrario que en Pozuelo, ha bajado en el global de la región un 0,5 %.