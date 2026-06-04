La guía definitiva para ir desde Pozuelo a los actos del Papa León XIV en Madrid: metro, autobús o cercanías

La visita del Papa León XIV a Madrid movilizará este fin de semana a cientos de miles de personas y obligará a reorganizar buena parte de la movilidad de la capital. Ante las previsiones de grandes aglomeraciones y los numerosos cortes de tráfico previstos en el centro de la ciudad, el transporte público se presenta como la mejor alternativa para los vecinos de Pozuelo de Alarcón que quieran acudir a alguno de los actos programados.

Dos de los grandes eventos será la Vigilia con los Jóvenes el sábado y la misa de Cibeles el domingo. Los accesos para la Vigilia con Jóvenes en la Plaza de Lima se abrirán a las 16:00 horas, mientras que los acceso para la misa serán a las 07:00 horas.

Cómo desplazarse desde Pozuelo de Alarcón para ir a los actos del Papa León XIV

Una de las opciones más recomendables es utilizar la red de Cercanías desde las estaciones de Pozuelo o El Barrial: C-7 y C-10. Ambas serán reforzadas con aumento de frecuencia a 7-8 minutos desde las 13.00 horas hasta la finalización del servicio.

De cara a la misa de Cibeles del domingo 7, hay que tener en cuenta que desde el inicio del servicio y hasta las 14 horas, la estación de Recoletos va a estar cerrada por motivos de seguridad el día de la misa. No efectuará parada y seguirá el recorrido, por lo que se deberá bajar en la siguiente parada, Atocha.

Mientras que de cara a otros eventos como la vigilia con los jóvenes en la Plaza Lima o el acto de Santiago Bernabéu, los pozueleros podrán bajarse en la estación de Nuevos Ministerios. Para el primero de los dos eventos mencionados, la estación estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima.

La Comunidad de Madrid refuerza sus trasportes para facilitar la llegada de los vecinos a los actos del Papa León XIV / Consorcio de Transportes

Autobús: la opción más reforzada desde Pozuelo

La principal novedad para los vecinos de Pozuelo llega de la mano de los autobuses interurbanos (las líneas 656, 657 y 659) que conectan el municipio con Moncloa. La frecuencia oscilará entre los 15 y los 20 minutos durante buena parte del día.

Una vez en Moncloa, los peregrinos y asistentes podrán continuar el trayecto mediante Metro o EMT, ambas gratuitas, hacia las zonas donde se desarrollarán los principales actos. El intercambiador de Moncloa tienen las líneas 3 y 6 de Metro, dos de las que aumentarán su frecuencia hasta un 125% en algunos tramos y horarios concretos.

Durante la visita del Papa habrá varios puntos de concentración. Los siguientes son los más importantes y así es como puedes llegar a ellos desde Moncloa:

Plaza de Lima (6 de junio, a las 20:30 horas). Se celebrará la vigilia con los jóvenes, y lo más recomendable es ir en metro. La línea 6 hasta República Argentina y andar 10 minutos. La estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima.

Se celebrará la vigilia con los jóvenes, y lo más recomendable es ir en metro. La y andar 10 minutos. La estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima. Plaza de Cibeles (7 de junio, 10:00 horas): Tendrá lugar la misa principal. Hay más de una opción, por ejemplo, tomar la línea 3 hasta Sol y andar hasta la Plaza Cibeles, o ir hasta Argüelles y allí tomar la línea 4 hasta Alonso Martínez y caminar.

Tendrá lugar la misa principal. Hay más de una opción, por ejemplo, tomar la y andar hasta la Plaza Cibeles, o ir hasta Argüelles y allí tomar la y caminar. Movistar Arena (7 de junio, 18:00 horas): Para este evento lo más rápido es tomar la línea 6 hasta O'Donnell y desde ahí andar aproximadamente cinco minutos.

Para este evento lo más rápido es tomar y desde ahí andar aproximadamente cinco minutos. Santiago Bernabéu (8 de junio, 19:00 horas): Este será el acto más complicado al que acceder, ya que tendrá una gran afluencia y con grandes cortes de tráfico. Desde Moncloa, lo más recomendable es tomar la línea 6 hasta Nuevos Ministerios y desde allí hay varias líneas de autobús que conectan con el estadio Santiago Bernabéu: las líneas 27, S10 y 126.

La opción menos recomendada es la de acercarse con los coches particulares de los vecinos, por las grandes restricciones de tráfico y los limitados espacios para aparcar.