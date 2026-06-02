El fin de semana
Pozuelo refuerza con más autobuses las líneas 659, 657 y 656 con motivo de la visita del Papa
La frecuencia de las líneas de autobús se reduce a 15-20 minutos en la mayoría de los servicios hacia la capital
Madrid cuenta los días para la visita del papa León XIV, que contará con la presencia del Santo Padre entre el 6 y 9 de junio. Serán miles de madrileños los que acudan a algunos de los actos agendados del Pontífice en la capital. Y con motivo de ello, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón reforzará su servicio de autobuses de las líneas 656, 657 y 659 este fin de semana a Madrid para facilitar a peregrinos y visitantes sus desplazamientos.
En total, durante el fin de semana los servicios de autobús se reforzarán con más de 300 expediciones entre las tres líneas. Las líneas 657 y 659 aumentarán su número de autobuses, mientras que la línea 659, que conecta el Pinar del Plantío con la Universidad Francisco de Vitoria y Moncloa, circulará el sábado y domingo de manera excepcional.
La frecuencia de las líneas se reducirá a 15-20 minutos
En este caso, el servicio de la línea 659 contará con más de 220 expediciones y la conexión será desde la Universidad Francisco de Vitoria hasta Moncloa. Durante todo el fin de semana los autobuses pasarán con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos, excepto el domingo que, a partir de las 14:00 horas, lo harán cada 30 minutos.
En cuanto a la línea 656, que conecta Pozuelo con Moncloa, aumenta en 44 sus expediciones del sábado y en 28 las del domingo. En este caso, la frecuencia será de 15-20 minutos y de 20-25, respectivamente.
Por último, la línea 657 se refuerza con 40 autobuses los servicios del sábado y domingo. Esta línea, que circula entre Monteclaro y Moncloa, tendrá una frecuencia de 20-25 minutos el sábado y de 15-20 minutos el domingo.
Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recomiendan consultar con antelación los horarios en la web del Consistorio Regional de Transportes de Madrid.
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