Pozuelo refuerza con más autobuses las líneas 659, 657 y 656 con motivo de la visita del Papa

Madrid cuenta los días para la visita del papa León XIV, que contará con la presencia del Santo Padre entre el 6 y 9 de junio. Serán miles de madrileños los que acudan a algunos de los actos agendados del Pontífice en la capital. Y con motivo de ello, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón reforzará su servicio de autobuses de las líneas 656, 657 y 659 este fin de semana a Madrid para facilitar a peregrinos y visitantes sus desplazamientos.

En total, durante el fin de semana los servicios de autobús se reforzarán con más de 300 expediciones entre las tres líneas. Las líneas 657 y 659 aumentarán su número de autobuses, mientras que la línea 659, que conecta el Pinar del Plantío con la Universidad Francisco de Vitoria y Moncloa, circulará el sábado y domingo de manera excepcional.

La frecuencia de las líneas se reducirá a 15-20 minutos

En este caso, el servicio de la línea 659 contará con más de 220 expediciones y la conexión será desde la Universidad Francisco de Vitoria hasta Moncloa. Durante todo el fin de semana los autobuses pasarán con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos, excepto el domingo que, a partir de las 14:00 horas, lo harán cada 30 minutos.

En cuanto a la línea 656, que conecta Pozuelo con Moncloa, aumenta en 44 sus expediciones del sábado y en 28 las del domingo. En este caso, la frecuencia será de 15-20 minutos y de 20-25, respectivamente.

Por último, la línea 657 se refuerza con 40 autobuses los servicios del sábado y domingo. Esta línea, que circula entre Monteclaro y Moncloa, tendrá una frecuencia de 20-25 minutos el sábado y de 15-20 minutos el domingo.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recomiendan consultar con antelación los horarios en la web del Consistorio Regional de Transportes de Madrid.