Pozuelo facilita el acceso a la universidad con nuevas becas para el curso 2026/2027: estos son los centros, las ayudas y los plazos de solicitud

Elegir universidad suele ser una de las decisiones más importantes para cualquier estudiante. También una de las más costosas. Con el objetivo de aliviar parte de ese esfuerzo económico y favorecer que los jóvenes puedan continuar su formación, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto una nueva convocatoria de becas y ayudas al estudio gracias a los convenios de colaboración que mantiene con diferentes universidades y centros de educación superior de la región.

La iniciativa permitirá a los estudiantes empadronados en la ciudad acceder a becas de excelencia, descuentos en matrículas y ayudas económicas para cursar grados universitarios, ciclos formativos de grado superior másteres y programas de posgrado durante el curso 2026/2027. En total, estos acuerdos se dan con ocho instituciones académicas: las universidades Francisco de Vitoria, ESIC, Camilo José Cela, Nebrija y San Pablo-CEU, además del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), el Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-tad y el Real Centro Universitario Escorial María Cristina.

Convenio con ocho centros de formación superior de la región

Entre las convocatorias más destacadas se encuentran las becas de excelencia académica de la Universidad Francisco de Vitoria, ubicada en la ciudad, que incluyen ayudas para cursar grados universitarios y ciclos formativos. También destacan las tres becas de excelencia que ofrece ESIC University para estudios de grado, así como las diez becas "Impulso" destinadas a másteres y programas de posgrado relacionados con áreas como marketing, ventas, inteligencia artificial o dirección de empresas.

En total, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón colabora con ocho centros académicos / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Por su parte, la Universidad Camilo José Cela contempla un 5% de descuento a los estudiantes que se matriculen por primera vez en alguno de los grados y becas vinculadas tanto al rendimiento académico (3) como al deportivo (3), mientras que U-tad ofrece dos becas de excelencia del 20% al Mejor Expediente Académico para cursar un Grado Universitario Oficial. Mientras que la Universidad Nebrija incorpora una beca y cinco ayudas anuales para estudios de grado, máster y doctorado, y la Universidad San Pablo-CEU mantiene su programa de ayudas para alumnos con expedientes destacados.

Finalmente, el Real Centro Universitario María Cristina ofrece un 20% de descuento en las mensualidades de los títulos de Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Doble Grado en Derecho y ADE. Y para estudiar en el IEB, se incluye una beca al honor académico del 75% del precio curso; tres becas de excelencia del 50% y cinco ayudas al estudio del 10% del programa académico. El plazo de solicitud es hasta el 30 de junio.

Los plazos de solicitud varían dependiendo del centro

Cada uno de los centros de formación cuenta con su propio plazo de solicitud. Aunque buena parte de ellos permanecerán abiertos durante el mes de junio. Desde el Ayuntamiento recuerdan que toda la información sobre requisitos, cuantías y calendarios puede consultarse a través de la web municipal.