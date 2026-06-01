El Ayuntamiento reconoce la labor del Parque de Bomberos de Pozuelo en su 25 aniversario

El Parque de Bomberos de Pozuelo de Alarcón cumple 25 años convertido en una de las infraestructuras clave de emergencias del oeste de la Comunidad de Madrid. Desde su puesta en funcionamiento en el año 2001, sus efectivos atienden miles de intervenciones anuales y prestan servicio no solo en el municipio, sino también en otras localidades de alrededores. Coincidiendo con este aniversario, el Ayuntamiento ha querido reconocer la labor desarrollada por varias generaciones de bomberos que han pasado por estas instalaciones.

La conmemoración tuvo lugar ayer domingo en el propio parque, donde la alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, participó en un acto de homenaje junto a representantes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y miembros de la corporación municipal. La jornada sirvió para poner en valor el trabajo de unos profesionales que, durante un cuarto de siglo, han estado presentes en las emergencias de la ciudad y otros municipios cercanos como Majadahonda y Boadilla del Monte.

Cerca de 800 actuaciones en 2025

Desde su apertura en febrero de 2001, el parque se ha consolidado como uno de los centros operativos de referencia de la red regional de emergencias. Su ubicación estratégica permite dar cobertura a Pozuelo y colaborar en actuaciones que se desarrollan en otros municipios cercanos, convirtiéndose en un recurso esencial. Según los datos facilitados por la institución, el parque realizó el año pasado 787 servicios.

Durante el acto, la alcaldesa destacó la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio de los efectivos que forman parte del parque. Tejero agradeció además el trabajo realizado por todas las promociones de bomberos, subrayando el compromiso que mantienen con la ciudadanía los 365 días del año.

La celebración incluyó actividades para vecinos y familias, además de una exposición de materiales, uniformes y vehículos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, atracciones infantiles y un concierto.

El parque de bomberos estrena un mural

Con motivo de este aniversario, el parque contará a partir de ahora con un mural realizado por el artista urbano Sfhir, que ocupa dos fachadas de la torre de entrenamiento del parque. En una de ellas, se ha representado un grupo de bomberos del Cuerpo, simbolizando el trabajo en equipo. Mientras que la otra refleja a un bombero con una manguera.

El artista urbano, de reconocido prestigio, decoró con otra obra suya el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, con motivo de sus 50 años. La pieza quedó en cuarto lugar del concurso al Mejor Mural del Mundo ('Best Mural of the World 2025').