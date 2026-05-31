EN MADRID
El mercado 'La Despensa de Madrid' llega este domingo a Pozuelo con productos de proximidad
Una veintena de productores venderá alimentos madrileños como aceitunas, carne fresca, embutidos, empanadas, miel, vermú y vinos.
El mercado itinerante ‘La Despensa de Madrid’ llega este domingo a Pozuelo de Alarcón con una veintena de puestos dedicados a la venta de productos agroalimentarios de la región. La iniciativa, organizada por la Comunidad de Madrid, busca promocionar la variedad y calidad de los alimentos de proximidad.
El mercado estará instalado en el Bulevar de la Avenida de Europa, entre la Carretera de Húmera y la rotonda Víctimas del Terrorismo, y permanecerá abierto al público de 10:00 a 14:30 horas.
Los visitantes podrán conocer y adquirir productos como aceite, aceitunas, ahumados, carne fresca, cerveza, chocolate, conservas, embutidos, empanadas, legumbres, licores, miel, vermú y vinos. También habrá presencia de producción ecológica y de alimentos con Denominación de Origen.
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