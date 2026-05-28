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Abierto el segundo periodo de solicitud en Pozuelo para las ayudas por nacimiento o adopción: hay que cumplir este requisito

Este viernes es el último día para solicitar las dirigidas a los niños que llegaron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025

Ayudas en Pozuelo de Alarcón

Ayudas en Pozuelo de Alarcón / COMUNIDAD DE MADRID

Juan Luis Martín

Buena noticia para las familias de Pozuelo de Alarcón. El Ayuntamiento del municipio abrirá el próximo lunes 1 de junio el segundo periodo de solicitud de las ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento entre el 1 de enero y el 30 de abril. Estas ayudas van desde los 1.500 hasta los 2.700 euros y se podrán solicitar hasta el 12 de junio.

Requisitos para poder acceder a estas ayudas

Como en las últimas convocatorias, en esta también el ayuntamiento amplía la ayuda dependiendo de las circunstancias de cada unidad familiar, hasta alcanzar un máximo de 2.700 euros. Así, en aquellos casos en los que el menor nacido, adoptado o acogido sea el segundo en la familia, el importe de la ayuda se eleva en 100 €; y si es el tercero o sucesivo, se aumenta en 200 euros. En caso de que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33%, la ayuda se ampliará en 500 euros.

Del mismo modo se mantiene que aquellas ayudas ya concedidas en anteriores convocatorias, y en las que se haya reconocido posteriormente la discapacidad del menor, se podrá presentar la documentación acreditativa para la concesión de esos 500€ adicionales. Asimismo, el consistorio admitirá las solicitudes correspondientes al periodo inmediatamente anterior que no hayan sido presentadas en su plazo correspondiente.

Noticias relacionadas y más

Para acceder a estas ayudas, los dos progenitores deberán estar empadronados en la ciudad, con una antigüedad mínima de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento. La información completa y acceso a la tramitación de estas ayudas está disponible en la web municipal del ayuntamiento. Las solicitudes también se podrán presentar en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

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