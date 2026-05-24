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Pozuelo de Alarcón acoge este domingo su Mercado de Segunda Vida con más de 150 participantes

La iniciativa municipal busca fomentar la economía circular y el consumo responsable en la localidad madrileña

Archivo - Una de las ediciones anteriores del Mercado de Segunda Vida de Pozuelo.

Archivo - Una de las ediciones anteriores del Mercado de Segunda Vida de Pozuelo. / AYUNTAMIENTO DE POZUELO (CRISTINA DIAZ) - Archivo

EP

Madrid

El Mercado de Segunda Vida de Pozuelo de Alarcón regresa este domingo con más de 150 puestos en las plazas del Padre Vallet y Mayor donde adquirir artículos como juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, decoración y antigüedades, accesorios de bebés o menaje, entre otros.

Instalado de 10:30 a 14:30 horas, también tendrán cabida las asociaciones de la ciudad, que destinarán los beneficios de la venta a fines sociales y, en esta edición estarán Proyecto Hanaera, APILAD y Asociación Sababou.

Desde el Ayuntamiento han recordado que no está permitida la venta de productos perecederos como alimentos y bebidas, medicamentos, reventa de entradas o vapeadores.

También en esta jornada los bares y restaurantes Ambigú, Bankete, Cervecería La Aurora, El Chiringuito, El Rincón de Pozuelo, Jaén 71, Pizarro II o Suri Garden Lounge ofrecerán aperitivos especiales.

Además, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet ofertará, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día.

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La próxima cita de este mercado que tan buena acogida tiene tendrá lugar el próximo 21 de junio. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 1 de junio y se puede realizar a través de este formulario, de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

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