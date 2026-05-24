Pozuelo de Alarcón acoge este domingo su Mercado de Segunda Vida con más de 150 participantes

El Mercado de Segunda Vida de Pozuelo de Alarcón regresa este domingo con más de 150 puestos en las plazas del Padre Vallet y Mayor donde adquirir artículos como juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, decoración y antigüedades, accesorios de bebés o menaje, entre otros.

Instalado de 10:30 a 14:30 horas, también tendrán cabida las asociaciones de la ciudad, que destinarán los beneficios de la venta a fines sociales y, en esta edición estarán Proyecto Hanaera, APILAD y Asociación Sababou.

Desde el Ayuntamiento han recordado que no está permitida la venta de productos perecederos como alimentos y bebidas, medicamentos, reventa de entradas o vapeadores.

También en esta jornada los bares y restaurantes Ambigú, Bankete, Cervecería La Aurora, El Chiringuito, El Rincón de Pozuelo, Jaén 71, Pizarro II o Suri Garden Lounge ofrecerán aperitivos especiales.

Además, el aparcamiento público de la Plaza del Padre Vallet ofertará, para todo el público, una tarifa máxima de 7 euros el día.

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La próxima cita de este mercado que tan buena acogida tiene tendrá lugar el próximo 21 de junio. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo 1 de junio y se puede realizar a través de este formulario, de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento o presencialmente en las Oficinas de Atención al Ciudadano.