Pozuelo celebra este domingo una nueva edición del Mercado de Segunda Vida con más de 150 puestos

Un mes más, regresa el Mercado de Segunda Vida al centro de Pozuelo de Alarcón. La nueva cita de este evento ya consolidado en el municipio madrileño será este domingo 24 de mayo, en el que más de 150 puestos se aglomerarán entre las plazas del Padre Vallet y Mayor.

El evento tendrá lugar de 10:30 a 14:30 horas y, al igual que en ediciones anteriores, los visitantes y vecinos podrán vender o intercambiar aquellos artículos que ya no usan, siempre que estén en buen estado. Juegos de mesa, instrumentos musicales, material deportivo, ropa y calzado, decoración y antigüedades, accesorios de bebés o menaje, entre otros. Por el contrario, no está permitida la venta de productos perecederos como alimentos y bebidas, medicamentos, reventa de entradas o vapeadores.

Una oportunidad para dar una segunda vida a los objetos... y disfrutar de un día junto a tus vecinos

En este mercado también tienen cabida las asociaciones de Pozuelo que destinarán los beneficios de la venta a fines sociales y, en esta edición estarán Proyector Hanaera, APILAD y Asociación Sababou. A la jornada también se sumarán los siguientes bares y restaurantes: Ambigú, Bankete, Cervecería La Aurora, El Chiringuito, El Rincón de Pozuelo, Jaén 71, Pizarro II o Suri Garden Lounge, que ofrecerán aperitivos especiales durante la mañana.

De esta manera, el evento logra promover hábitos sostenibles y demostrar que reutilizar también puede ser divertido. Además, es una oportunidad perfecta para conocer a los vecinos, pasar un día al aire libre y redescubrir el centro de Pozuelo con otra mirada. De hecho, para este domingo según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un día soleado con cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, estas podrán alcanzar hasta los 34 grados.

Ya hay fecha para la próxima cita: 21 de junio

Para llegar al mercado en transporte público, puedes llegar con el autobús urbano 3 y los interurbanos 656 y 658. Igualmente, el aparcamiento de la Plaza de Padre Vallet oferta para todo el público una tarifa máxima de 7 euros para ese día.

El plazo de inscripción para esta nueva fecha (21 de junio) está abierto hasta el próximo 1 de junio, y se puede realizar a través de este formulario, de forma telemática en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pozuelo o de manera presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano.