Más autobuses entre Pozuelo y Moncloa: mejoras en las líneas 656A y 657A desde la próxima semana

Las esperas en las paradas de autobús entre Pozuelo de Alarcón y Moncloa serán algo más cortas a partir de la próxima semana. El Ayuntamiento de Pozuelo ha anunciado un refuerzo en las líneas interurbanas 656A y 657A, dos de las conexiones más utilizadas por los vecinos para desplazarse diariamente hasta la capital. El objetivo: mejorar la frecuencia de paso y ampliar expediciones en horas clave de lunes a viernes.

La medida afecta especialmente a los usuarios de las líneas que conectan barrios como La Cabaña o San Juan de la Cruz con el intercambiador de Moncloa uno de los principales puntos de entrada a la capital desde el oeste madrileño. En ambos casos, el refuerzo llega tras las reclamaciones vecinales y el incremento de viajeros registrado en los últimos años.

Esta será la frecuencia en las líneas 656A y 657A

En la línea 656A, que une Moncloa con La Cabaña, los autobuses pasarán con frecuencias de entre 10 y 20 minutos. Además, se unifican los horarios de días lectivos y no lectivos, eliminando las diferencias que existían hasta ahora y facilitando así la planificación de los trayectos diarios. La reorganización también permitirá incorporar tres nuevas expediciones desde Pozuelo hacia Madrid. Y en lo que respecta a los recorridos nocturnos, se mantienen las tres expediciones de los viernes en ambos sentidos.

Por su parte, la línea 657A (Moncloa - San Juan de la Cruz) contará con autobuses cada 20 minutos durante buena parte de la jornada, aunque en la franja de mayor demanda -entre las 07:55 y las 08:55 horas- la frecuencia se reducirá hasta los 10 minutos. En este recorrido también se incrementan las expediciones tanto en días laborables como no lectivos. De lunes a viernes habrá cinco trayectos más desde Moncloa y seis adicionales desde Pozuelo. Mientras, en jornadas no lectivas se sumarán ocho salidas desde Madrid y siete desde el municipio.

La concejal de Movilidad, Carmen Salas, destacó que esta ampliación busca "dar respuesta a la demanda de los usuarios, ofreciendo un servicio más cómodo y ágil" y mejorar la conexión diaria entre Pozuelo y la capital.

El refuerzo -que se suma al hecho a principios de año en las líneas 563 y 656- llega en un momento en el que la movilidad entre Pozuelo y Madrid continúa creciendo, especialmente en horas punta, y en plena apuesta de las administraciones por potenciar el uso del transporte público frente al vehículo privado.