Pozuelo fija el 15 de junio como límite para desbrozar parcelas privadas ante el riesgo de incendios

Comienza la campaña de prevención de incendios del año 2026 en Pozuelo de Alarcón. Como hacen cada año desde el ayuntamiento, recuerdan a los propietarios "la importancia de revisar el estado de la vegetación de las parcelas de su propiedad, y proceder a su desbroce preventivo antes de la estación seca".

"Todos los propietarios de fincas y parcelas deben mantenerlas en correcto estado de conservación, seguridad, ornato y limpieza", explican. Así se pronuncia el artículo 15.1.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en los artículos 12 y 168 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, y el artículo 42 de la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos de Pozuelo de Alarcón.

Hasta el 15 de junio tienen los pozueleros para desbrozar

Y la fecha que han puesto desde el consistorio del municipio para que todos los solares o parcelas privadas estén desbrozados es el 15 de junio, fecha en la que comienza la época de peligro alto de incendio, que cada año hace perder miles de hectáreas en todo el país. Por ello es tan importante la prevención. Las labores para mantener las condiciones requeridas y prevenir el riesgo de incendio durante el verano, consisten en dejar una franja perimetral de 25 metros de anchura libre de arbustos o vegetación herbácea que pueda propagar un incendio.

Los restos vegetales procedentes del desbroce deberán ser retirados del solar para evitar que se dispersen y ensucien la vía pública o bien, podrán ser incorporados al suelo en aquellos casos en que se haya realizado una labor del suelo con arado.

Con la finalidad de facilitar el desarrollo de las labores de limpieza y la retirada de restos vegetales, el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos el Punto Limpio municipal o los servicios gratuitos de recogida, siempre que no se excedan los máximos por entrega (10 bolsas por día de recogida) y se respete el día semanal de presentación (consultar en el 010). Para volúmenes mayores la gestión será por cuenta del particular, mediante la contratación de un contenedor o recogida privada.

Y, ojo, porque el incumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente, podrá dar lugar a la tramitación del correspondiente expediente sancionador que podrá conllevar multas de hasta 30.000 euros, sin perjuicio de las medidas adicionales que puedan adoptarse para eliminar el riesgo derivado de la falta de desbroce.