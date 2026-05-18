Pozuelo estrena 17 pasos de cebra inteligentes e iluminados con LED para reforzar la seguridad vial

El municipio de Pozuelo de Alarcón es uno de los pioneros en toda la Comunidad de Madrid en seguridad vial. En especial gracias al reciente estreno de 17 pasos de cebra inteligentes que aportan mayor seguridad tanto a los conductores como a los peatones.

La mejora consiste en iluminar las marcas viales horizontales en la calzada mediante un sistema de placas LED que interaccionan con la señalización vertical luminosa. Estas marcas, que están al nivel del firme de la calzada y en cada uno de los extremos, se activan cuando se detecta la presencia de un peatón, advirtiendo a los conductores y a los usuarios de la calzada de la proximidad de los viandantes, lo que reducen notablemente el riesgo de atropello.

Los pasos de cebra que cuentan con estas nuevas medidas de seguridad se reparten por distintos puntos de Pozuelo con más tránsito peatonal, como las avenidas de Europa, España, Pablo VI y Juan XXIII, los caminos de las Huertas y Cerro de los Gamos y la Carretera de Húmera.

Aunque Pozuelo no es el único municipio que los ha implantado; otros como Majadahonda también lo han hecho. Esta intervención se suma a las medidas de seguridad vigentes, como la señalización horizontal tradicional, la señal vertical S-13, los semáforos con pulsador, los pasos peatonales elevados, reductores de velocidad y placas LED intermitentes alimentadas por energía solar. Este nuevo sistema llega a Pozuelo a complementar esas herramientas, buscando que el cruce de peatones deje de ser un punto de vulnerabilidad.