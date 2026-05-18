EN LA FINCA
Así es la casa de 10 millones de euros que Álex Márquez compartía con su hermano Marc en Pozuelo de Alarcón
El piloto Álex Márquez ha compartido durante años vivienda con su hermano Marc en Pozuelo de Alarcón, concretamente en la urbanización de La Finca
El piloto Álex Márquez está de actualidad tras el grave accidente que sufrió ayer en el Gran Premio de Cataluña, en el circuito de Montmeló. Por suerte, el catalán ya se está recuperando y parece que se encuentra bien, pero sufre una fractura marginal de la C7 (a última vértebra cervical). Ahora, tendrá que descansar en la vivienda que tiene en Boadilla del Monte junto a su pareja la influencer Gabriela Guzmán, pero durante muchos años su residencia ha estado en Pozuelo de Alarcón, concretamente en la urbanización de La Finca.
Así es la casa que compartían Marc y Álex Márquez en Pozuelo de Alarcón
Hasta este mismo 2026, Álex Márquez ha compartido vivienda junto a su hermano en la conocida urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón. Marc ha bromeado en repetidas ocasiones de las ganas que tenía de "echarlo" de casa y que el hermano pequeño se independizara, algo que ha pasado finalmente a mediados de año.
La casa de los hermanos Márquez y que ahora se ha quedado el mayor de ellos se encuentra en esta urbanización de lujo, conocida por su seguridad extrema, su privacidad y por tener vecinos muy conocidos, como es el caso de Sonsoles Ónega. Es una vivienda valorada en 10 millones de euros y que supera los 1.300 metros cuadrados construidos. Una enorme parcela en la que disfrutaban de vida familiar, ocio e incluso entrenamiento.
El hogar de los pilotos destacaba por tener un estilo moderno y minimalista, perfecto para encajar en todos los gustos, ya que se trataba de un punto de reunión para familiares y amigos. Combina el hormigón con la piedra y grandes ventanales, así que el interior de la vivienda disfrutaba de una gran luz natural.
Uno de los puntos más sorprendentes de la casa que compartía Álex Márquez con su hermano en Pozuelo de Alarcón es que estaba rodeada de agua. Es decir, para llegar a la entrada principal había una amplia pasarela, para dar originalidad a la vivienda.
En total, está compuesta por siete habitaciones repartidas en diferentes plantas. Los pisos cuentan con amplias zonas comunes, como un gimnasio privado o un espacio para el trabajo, a modo de oficina. También puede presumir de contar con un espacioso jardín, piscina privada y zona chill out, un espacio que Álex Márquez y su hermano mostraban a menudo en redes sociales, perfecto para planes al aire libre con amigos.
En función de las imagenes que han compartido en sus perfiles de redes sociales, vemos que el interior está decorado en colores claros o 'nude', como tonalidades blancas y crema. Además, el salón-comedor es muy llamativo con una alta estantería negra en la qie están expuestos algunos de los trofeos de las carreras que han ganado en su trayecytoria. Lo encabeza un gran sofá en marrón chocolate en el que es habitual ver rosotros conocidos de sus amigos, como es el caso de María Pombo y su marido Pablo Castellanos, además de una impresionante televisión de gran tamaño.
Como era de esperar, la casa que compartían Marc y Álex Márquez en Pozuelo de Alarcón está diseñada con la última tecnología para su máxima comodidad. Sistemas de domótica, paneles solares y control a través del telefono movil son algunas de sus herramientas.
También tienen un garaje ampllio donde se ven algunas de las motos que han llevado en su carrera, además de otros trofeos o trajes que les han llevado a lo más alto de este deporte.
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