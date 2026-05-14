Pozuelo invertirá 1,6 millones en renovar 15 parques infantiles y estrenará una nueva gran zona de juegos en Montealina

Los más pequeños de Pozuelo de Alarcón están de enhorabuena. El Ayuntamiento ha dado luz verde a una de las mayores actuaciones de mejora de espacios infantiles de los últimos años en la ciudad: la renovación integral de 15 áreas de juegos repartidas por distintos barrios y la construcción de un nuevo parque en la urbanización de Montealina. Todo ello supondrá una inversión municipal cercana a los 1,6 millones de euros.

La actuación, aprobada esta semana por la Junta de Gobierno Local, contempla la sustitución de pavimentos, juegos y elementos deteriorados, así como la instalación de nuevas estructuras más inclusivas y accesibles para diferentes edades.

Las obras están previstas que arranquen en verano y se prevé que estén finalizadas antes de que acabe el año. Estas remodelaciones se darán en las calles San Juan de la Cruz, Diego de Velázquez, Saliente, Melilla, Ruperto Chávarri con Encarnación, Luis García, Eucaliptus y Álamos, y en las avenidas de los Ángeles, Juan XXIII con la de Bularas y en la de Bellas Artes. También se renovarán cuatro áreas del parque Fuente de la Salud, en el Camino de las Huertas.

Así será el nuevo parque infantil en Montealina

El nuevo parque infantil, con el que se superarán los 7.000 metros cuadrados de superficie de áreas infantiles renovadas, se levantará en la Avenida de Montealina de dicha urbanización, entre las transversales 7 y 8. Este parque ocupará una superficie de más de 140 m² e incluirá cuatro tipos de juegos para niños a partir de 2 y 3 años.

Al margen de este proyecto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el plan de la nueva pista deportiva en la calle Siroco, con el que se acondicionará la presente para practicar deporte con mayor seguridad y comodidad.

Este campo de fútbol con césped artificial, que se licitará por 840.000 euros, acondicionará un espacio de 6.000 m² creando una pista deportiva apta para fútbol, con césped artificial y sistema de riego y vallado perimetral. Para construcción se respetará la vegetación y arbolado existentes. Este campo, con sistema de iluminación LED, contará con dos vestuarios adaptados para personas con movilidad reducida. También se acondicionará el recorrido de entrada a la pista con el pavimento de la superficie creando un entorno accesible.