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Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro: “La pago con gusto”

Omar Montes intervino al percatarse de la situación del perro, que llevaba dos horas encerrado en el coche en el aparcamiento de Kinepolis, en Pozuelo de Alarcón

Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro: “La pago con gusto”

Omar Montes rompe la ventanilla de un coche para rescatar a un perro: “La pago con gusto”

Inés Valero

Inés Valero

El cantante Omar Montes se ha convertido en protagonista de una de los vídeos más virales del día tras rescatar a un perro que se encontraba atrapado en el interior de un coche en el aparcamiento de Kinepolis, en Pozuelo de Alarcón.

El incidente ocurrió mientras el artista realizaba un directo en la plataforma TikTok. Durante la retransmisión, detectó la situación del animal, que mostraba claros signos de nerviosismo y angustia, asomándose por una pequeña rendija de la ventanilla del copiloto.

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Según el propio Omar Montes, el perro llevaba aproximadamente dos horas encerrado en el vehículo, lo que aumentaba el riesgo por la acumulación de calor en el interior del coche.

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