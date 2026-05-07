Ayudas en Pozuelo de hasta 2.700 euros por nacimiento, adopción o acogimiento: así puedes pedirlas

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto una nueva convocatoria de ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento que van desde los 1.500 hasta los 2.700 euros y se ofrecerán en tres periodos dependiendo de la fecha de nacimiento, acogida o adopción del niño.

Todo lo que debes tener en cuenta para solicitar las ayudas

El primer periodo de solicitud estará abierto del 18 al 29 de mayo y está dirigido a los nacidos, adoptados o acogidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. Para los que hayan nacido, o hayan sido adoptados o acogidos entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año, el plazo será del 1 al 12 de junio. Por último, los que lo hagan entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, se podrá pedir la ayuda la primera quincena de septiembre.

Como en anteriores convocatorias, en esta ocasión también se amplía la ayuda dependiendo de las circunstancias de cada unidad familiar, hasta alcanzar un máximo de 2.700 euros. Así, en aquellos casos en los que el menor nacido, adoptado o acogido sea el segundo en la familia, el importe de la ayuda se eleva en 100 €; y si es el tercero o sucesivo, se aumenta en 200 euros. En caso de que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33%, el importe de la ayuda se ampliará en 500 euros.

Ayudas en el municipio de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Del mismo modo se mantiene que aquellas solicitudes, cuya ayuda ya fue concedida en anteriores convocatorias, y en las que se haya reconocido posteriormente la discapacidad del menor, se podrá presentar la documentación acreditativa para la concesión de esos 500€ adicionales. Del mismo modo, las solicitudes de la última convocatoria que fueron resueltas como desistidas, podrán entregar de nuevo la documentación.

Requisito imprescindible: los dos progenitores deben estar empadronados en Pozuelo

Esta edición incluye una novedad en las condiciones para acceder a la ayuda como es el criterio de empadronamiento. Así, en esta ocasión los dos progenitores deberán estar empadronados en la ciudad, con una antigüedad mínima de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento.

Además, los solicitantes deben estar al corriente de las obligaciones de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. La información completa y acceso a la tramitación de estas ayudas está disponible en la web municipal. Las solicitudes también se podrán presentar en las Oficinas de Atención al Ciudadano.