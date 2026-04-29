La asociación cultural de Pozuelo 'La Inseparable' realizará el pregón de las fiestas patronales

Las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón en honor a Nuestra Señora de la Consolación darán el pistoletazo de salida este año con el pregón a cargo de la asociación cultural La Inseparable. Así se lo ha comunicado la alcaldesa, Paloma Tejero, a los miembros de la junta directiva de esta entidad durante una reunión mantenida con motivo de su 125 aniversario.

Un honor que conmemora 125 años de historia

"Es un orgullo que en Pozuelo contemos con una de las sociedades recreativas más antiguas de España. Son 125 años de una institución cultural y musical que siempre ha acompañado a nuestra ciudad y a nuestros vecinos", explica la regidora, destacando el importante papel de La Inseparable en la vida social de la ciudad.

Por su parte, Tomás Toribio, presidente de la entidad, ha agradecido al Ayuntamiento este gesto y ha trasladado su deseo de que todos los vecinos de Pozuelo, vivan donde vivan, disfruten de unas fiestas que representan a toda la comunidad.

"Es un grandísimo honor que nos llena de orgullo y nos ayuda a reconocer la labor de nuestros antepasados: tanto de los que en 1901 pusieron en marcha esta asociación, como la de los miles de vecinos que han participado en ella a lo largo de todos estos años", ha añadido Toribio.

Su objetivo es acompañar y promover la vida de Pozuelo de Alarcón

La Inseparable, que cuenta actualmente con más de 80 miembros, impulsa distintas actividades culturales y de ocio desde su sede en la calle Norte, que ha servido como teatro, cine, sala de conciertos y bailes y como escuela de música, con una banda que siempre ha marcado la esencia de la asociación y que acompaña la vida del municipio.

Desde hace año se han encargado de poner música a fiestas, procesiones y celebraciones populares, como las fiestas patronales de la ciudad. Por toda su historia serán los encargados de realizar el pregón que dará inicio a las Fiestas de Nuestra Señora de la Consolación el sábado 5 de septiembre, desde el balcón del Ayuntamiento.

De las plazas del pueblo hasta una institución cultural de referencia

Su lema, "la música no es solo tocar notas, es crear comunidad. La Inseparable es el alma sonora de Pozuelo", refleja de manera fiel lo que ha sido la trayectoria de esta asociación cultural, desde sus inicios a principios de 1901 hasta la actualidad, en 2026.

El origen de La Inseparable residió en la pasión vecinal de principios del siglo pasado. En concreto, nació como un pequeño grupo de amigos unidos por su pasión por la música. Lo que, en principio, empezó en las plazas del pueblo, se ha convertido en la actualidad en una institución cultural de referencia.

Durante los años 80 y 90, la banda se profesionalizó, creando la Escuela de Música y ampliando su repertorio más allá de los pasodobles tradicionales. Hoy en día, como se ha mencionado anteriormente, son una Escuela, una Big Band, grupos de cámara y, en resumen, una gran familia con más de 80 músicos en plantilla.