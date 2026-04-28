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La casa de campo de Alaska y Mario a pocos minutos de Pozuelo de Alarcón: 2.000 m² y su vínculo con Bibiana Fernández
La pareja de artistas cuenta con varias propiedades en Madrid, incluida una casa de campo en Boadilla del Monte valorada en 1,5 millones de euros.
Alaska y Mario Vaquerizo forman una de las parejas más consolidadas del papel cuché en España. Se dieron el “sí, quiero” en 1999 en Las Vegas (Estados Unidos), caracterizados como Elvis Presley y Dolly Parton, y en 2011 reafirmaron su compromiso en España -ya que aquel matrimonio no tenía validez legal en nuestro país- con una boda civil y banquete nupcial en el Hotel Emperador, en pleno corazón de la Gran Vía madrileña. A pocos metros de allí se encuentra su residencia principal.
El recorrido mediático de la pareja, especialmente tras el programa de telerrealidad Alaska y Mario, emitido en MTV -que contó con cuatro temporadas adicionales centradas en su luna de miel, el 50 cumpleaños de Alaska, un verano juntos y su viaje a México- les ha permitido consolidar un importante patrimonio inmobiliario, tanto en Madrid como fuera de la capital.
Una casa de campo valorada en 1,5 millones de euros
La mayor parte de sus propiedades se concentra en un mismo edificio situado a escasos metros de la Gran Vía. Se trata de la conocida “casa rosa” y la “casa azul”, dos viviendas diferenciadas por su decoración en un edificio castizo del año 1900.
En este mismo inmueble, Mario Vaquerizo ha explicado en distintas entrevistas -como en un pódcast con Vicky Martín Berrocal- que incluso ha adquirido la antigua portería, transformándola en vestidor.
Su intención, según ha comentado, es convertir el edificio en un pequeño “hotel privado” en el futuro. Además, cuentan con otra vivienda en la última planta, conocida como la “casa de María Antonieta”, por su peculiar estilo decorativo, con guiños al siglo XVIII.
Más allá de Madrid capital, la pareja también posee una casa de campo a poco más de 15 minutos de Pozuelo de Alarcón, en Boadilla del Monte, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España.
Este chalet, que anteriormente perteneció a la colaboradora Bibiana Fernández (que puso a la venta por problemas económicos), fue reformado por los artistas para adaptarlo a su peculiar estilo personal. La planta bajaestá dedicada al artista Fabio McNamara, amigo cercano de la pareja, y las estancias están decoradas con colores intensos como azul, rosa y amarillo, sello característico de su universo.
La propiedad, adquirida por unos 550.000 euros, cuenta con una parcela de casi 2.000 metros cuadrados, dos plantas, tres habitaciones y alrededor de 350 metros construidos. Además, dispone de un amplio jardín donde la pareja organiza reuniones familiares y encuentros con amigos. Ahora, está valorada en más de 1,5 millones de euros.
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