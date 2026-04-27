Una falsa amenaza de bomba obligar a desalojar un tren de Cercanías en Pozuelo: el presunto autor ya ha sido detenido

Un tren de Cercanías Madrid ha rtenido que ser desalojado este lunes en la estación de El Barrial, en Pozuelo de Alarcón, tras la amenaza de un hombre que aseguró llevar una bomba en el interior del vagón.

El incidente ha provocado la "suspensión temporal del servicio entre Las Rozas y Pozuelo, afectando a las líneas C-7 y C-10". Esta situación ha generado demoras, detenciones y alteraciones en los trayectos habituales durante la primera hora de la salida.

La policía han inspeccionad tanto al individuo como al convoy, descartando la presencia de explosivos

Según ha informado Renfe a las 8:20 horas, la circulación quedaba interrumpida por una “alteración de orden público en la estación de El Barrial”, sin especificar más detalles.

Sin embargo, poco después, a las 8:33, la operadora comunicaba que el tráfico ferroviario comenzaba a restablecerse de forma progresiva. Agentes de la Policía Nacional, junto a guías caninos, han inspeccionado tanto al individuo como al convoy, descartando la presencia de explosivos. El hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de amenazas.