Pozuelo de Alarcón rinde homenaje a Esperanza Morón este jueves: su nombre quedará inmortalizado en la Plaza del Padre Vallet

Ha llegado el día. Pozuelo de Alarcón rinde homenaje hoy, jueves 23 de abril, a María Esperanza Morón García, Cronista Oficial de la Villa. Fallecida a finales del pasado año, su recuero permanecerá en Pozuelo dando nombre al centro cultural ubicado en la plaza del Padre Vallet. El acto comenzará a las 18:00 horas en el propio centro cultural.

La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a la concejal de Cultura, Almudena Ruiz, presidirá este acto al que también asistirán familiares y amigos de la homenajeada. Previo a este descubrimiento del nuevo nombre del centro cultural, también se descubrirá la placa con su nombre en la sala de documentación de la biblioteca Miguel de Cervantes.

Su recuerdo permanecerá inmortalizado en su ciudad

Esperanza Morón será recordada por su doctorado en Historia, por ser la autora de la única tesis doctoral que tiene a Pozuelo como protagonista, así como por sus constantes divulgaciones de las tradiciones e historia del municipio. Sin embargo, será aún más recordada por otro factor. Y es que Esperanza Morón, ante todo lo demás, era pozuelera de corazón.

Cronista Oficial de la Villa desde 1999, pasó gran parte de su vida relatando la historia de Pozuelo. Durante décadas, dedicó su tiempo y recursos a estudiar y dar a conocer los orígenes de la ciudad, dejando un legado que seguirá guiando a vecinos, investigadores y amantes de la cultura local.

Presentación de la última publicación de Esperanza Morón en octubre de 2024 / Ayuntamiento de Pozuelo

Su primer libro, 'Pozuelo de Alarcón, su historia. Desde la Prehistoria hasta el siglo XVII', publicado a finales del siglo pasado, se convirtió en una obra de referencia imprescindible para entender cómo ha crecido y cambiado la ciudad. En los años venideros publicó varios libros más en colaboración con el Ayuntamiento como fue el caso de 'Pozuelo de Alarcón: 26 años de ayuntamientos democráticos' en 2005, o 'Pozuelo de Alarcón, 1600-2000: de su venta a ciudad metropolitana' en 2016.

Más honores a su figura

Este nuevo acto en honor a su vida y su carrera no es el único que ha tenido a Esperanza Morón como protagonista. Por ejemplo, en octubre de 2024, tras un acto de presentación de su última publicación, la sala de documentación de la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes pasó a llevar su nombre.

Aquel homenaje reunió a miembros del mundo académico y literario, quienes destacaron la relevancia de su labor en la conservación de la memoria colectiva del municipio. La alcaldesa, Paloma Tejero, la definió en aquel entonces como "un ejemplo de entrega, rigor y amor por Pozuelo".

Su adiós dejó, sin dudas, un vacío profundo, pero también un legado sólido: libros, archivos, conferencias, investigaciones y, sobre todo, la certeza de que Pozuelo se conoce mejor gracias a ella.

Y, a partir de hoy, su recuerdo quedará para siempre ligado al centro cultural de la Plaza del Padre Vallet y, por lo tanto, a su ciudad.