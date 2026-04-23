EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD
Pozuelo de Alarcón continúa las labores de asfaltado: la inversión total ascenderá a 5,5 millones de euros
Esta inversión para las labores de asfaltado forman parte de un nuevo contrato marco aprobado por la Junta de Gobierno Local
Pozuelo de Alarcón aprobó el día de ayer, en su Junta de Gobierno Local, un contrato para continuar y ampliar el plan de asfaltado de la ciudad. Se trata de un acuerdo marco, una fórmula que permite agilizar el desarrollo de los trabajos que ya se están realizando.
Además, este tipo de acuerdo ya se ha utilizado recientemente para reforzar las labores de reparación y mantenimiento de edificios municipales de una manera más rápida y eficaz.
Zonas Norte, Centro y Sur
Con este nuevo contrato marco se inicia una inversión cuyo monto total ascenderá a 5,5 millones de euros durante el próximo año para fresar, asfaltar y repintar las marcas viales de las calzadas en las zonas Norte, Centro y Sur de la ciudad. Asimismo, estas labores de asfaltado también afectarán a las urbanizaciones.
Miriam Picazo, primera teniente de alcalde, ha explicado que Pozuelo ha tenido un año muy intenso de lluvias que, unido a la sal repartida para prevenir el hielo, ha producido un mayor deterioro del pavimento.
"Por este motivo, y con el fin de mantener la calidad y el estado de nuestras calles, vamos a realizar esta importante inversión", explicó la primera teniente de alcalde.
Las labores de asfaltado comenzarán en verano
El importe que se destinará a estos trabajos, esos más de cinco millones de euros, supone el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en materia de asfaltado, duplicando lo que ya se ha invertido en el actual mandato para estas actuaciones.
Por último, desde el Ayuntamiento han aclarado que estas nuevas labores de asfaltado comenzarán en verano, aprovechando el descenso de circulación de vehículos que suele haber en esas fechas.
La Operación Asfalto comenzó hace más de un año
Cabe recordar que Pozuelo de Alarcón puso en marcha la primera fase de esta Operación Asfalto hace más de un año. En concreto, a finales del mes de marzo del año 2025. Las primeras obras para acondicionar el pavimento tuvieron lugar en vías del Prado de Somosaguas y la Carretera de Húmera. El objetivo, si bien más ambicioso, sigue siendo el mismo:
- Fresar la calzada según las necesidades de la calle en cuestión.
- Reponer la señalización horizontal.
- Retirar las bandas reductoras de velocidad de caucho, que serán sustituidas por lomos de asno de asfalto.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado
- Miles de campos de lavanda a una hora de Madrid: cuándo es mejor ir y cómo llegar
- Una mañana de retrasos en varias líneas de Cercanías en Madrid y trenes de Media Distancia por una incidencia en Atocha
- De los 80 al futuro: Factoría Retro, el paraíso arcade de Alcorcón, busca un nuevo emplazamiento para seguir ampliando su museo del videojuego
- La alcaldesa de Getafe critica que trasladar al norte el polo aeroespacial es como programar los toros 'sin contar con Las Ventas
- Madrid ya es la segunda mejor ciudad del mundo para recorrer a pie en 2026: esta es la única que la supera
- Tres empresarios de Toledo dan las claves para abrir un negocio lleno de éxitos: 'Merece la pena, esta ciudad está llena de oportunidades