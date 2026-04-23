Pozuelo de Alarcón continúa las labores de asfaltado: la inversión total ascenderá a 5,5 millones de euros

Pozuelo de Alarcón aprobó el día de ayer, en su Junta de Gobierno Local, un contrato para continuar y ampliar el plan de asfaltado de la ciudad. Se trata de un acuerdo marco, una fórmula que permite agilizar el desarrollo de los trabajos que ya se están realizando.

Además, este tipo de acuerdo ya se ha utilizado recientemente para reforzar las labores de reparación y mantenimiento de edificios municipales de una manera más rápida y eficaz.

Zonas Norte, Centro y Sur

Con este nuevo contrato marco se inicia una inversión cuyo monto total ascenderá a 5,5 millones de euros durante el próximo año para fresar, asfaltar y repintar las marcas viales de las calzadas en las zonas Norte, Centro y Sur de la ciudad. Asimismo, estas labores de asfaltado también afectarán a las urbanizaciones.

Miriam Picazo, primera teniente de alcalde, ha explicado que Pozuelo ha tenido un año muy intenso de lluvias que, unido a la sal repartida para prevenir el hielo, ha producido un mayor deterioro del pavimento.

Anteriores trabajos de asfaltado en Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

"Por este motivo, y con el fin de mantener la calidad y el estado de nuestras calles, vamos a realizar esta importante inversión", explicó la primera teniente de alcalde.

Las labores de asfaltado comenzarán en verano

El importe que se destinará a estos trabajos, esos más de cinco millones de euros, supone el mayor esfuerzo inversor realizado hasta la fecha en materia de asfaltado, duplicando lo que ya se ha invertido en el actual mandato para estas actuaciones.

Por último, desde el Ayuntamiento han aclarado que estas nuevas labores de asfaltado comenzarán en verano, aprovechando el descenso de circulación de vehículos que suele haber en esas fechas.

La Operación Asfalto comenzó hace más de un año

Cabe recordar que Pozuelo de Alarcón puso en marcha la primera fase de esta Operación Asfalto hace más de un año. En concreto, a finales del mes de marzo del año 2025. Las primeras obras para acondicionar el pavimento tuvieron lugar en vías del Prado de Somosaguas y la Carretera de Húmera. El objetivo, si bien más ambicioso, sigue siendo el mismo: