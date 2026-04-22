Personas con discapacidad intelectual realizarán prácticas profesionales en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Grandes noticias en Pozuelo de Alarcón. El Ayuntamiento de la ciudad, a través de un programa de prácticas formativas en varias dependencias municipales, ha impulsado la formación que facilita el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual.

En este caso, la creación de este programa ha sido posible gracias al convenio de colaboración que suscribieron este martes la alcaldesa, Paloma Tejero, y la directora general de la asociación Afanias, Ainara Senosian. En el acto también estuvieron presentes la concejal de Familia y Atención a la Discapacidad, Eva Cabello, y uno de los alumnos y vecinos de Pozuelo que participará en este programa de prácticas, Washinton García.

Apoyarán en la organización de eventos municipales

En virtud del acuerdo alcanzado, que estará en vigor durante cuatro años, estas prácticas están dirigidas a personas con discapacidad intelectual en situación de desempleo inscritas en los programas, proyectos e itinerarios formativos y de inserción laboral desarrollados por Afanias.

Dicha entidad designará un tutor que será el encargado de realizar el seguimiento y evaluación de las prácticas. Las tareas que realizarán estas personas consistirán en apoyar en la organización de eventos municipales como entregas de premios y conferencias, o incluso como asistentes del Teatro MIRA, entre otros.

Una estrecha relación entre ambas entidades

Con este nuevo acuerdo se refuerza la relación de colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón con Afanias. Esta estrecha relación ha sido la encargada de crear distintas iniciativas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

De hecho, los miembros de la asociación participan en proyectos del Aula de Educación Ambiental, en el de Lectura Fácil de la Biblioteca Rosalía de Castros o en los talleres de ocio y formativos que se imparte en el Espacio Ocio Pozuelo, entre otros.

Esta nueva iniciativa no solo busca ofrecer experiencia u horas de trabajo sin más, sino abrir una puerta real al empleo en un contexto en el que la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual sigue siendo uno de los principales retos sociales a los que debemos enfrentarnos.