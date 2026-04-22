OBRAS
Pozuelo levanta su gran complejo deportivo: el nuevo Carlos Ruiz avanza y estará listo antes de fin de año
El nuevo edificio, para el que se invertirán 14 millones de euros, contará con sala de gimnasio y fitness e instalaciones para la práctica de esgrima, tiro con arco, kárate, judo o ajedrez
Las obras del nuevo polideportivo municipal Carlos Ruiz, que se aprobaron en marzo del año pasado, avanzan a buen ritmo y se prevé que finalicen antes de que se acabe el año. La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, y el viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, visitaron el día de ayer este complejo para comprobar el desarrollo de los trabajos.
Para discernir la magnitud del proyecto, este nuevo edificio cuenta con una inversión total de 14 millones de euros, financiados al 50% entre el Programa de Inversión Regional (PIR) y el Ayuntamiento de la ciudad.
Contará con más de 10.000 metros cuadrados de superficie
El nuevo edificio, que incluirá una piscina climatizada con un vaso de 25 metros x 12,50, se divide en dos áreas con accesos independientes. En la zona de uso para público general se emplazará la propia piscina, los vestuarios, la sala de gimnasio y fitness, la recepción y zona de administración, así como la terraza exterior que conecta con la piscina de verano.
Habrá también una zona destinada a los clubes deportivos municipales con espacio para las salas de esgrima, tiro con arco, kárate, judo y ajedrez, áreas polivalentes y cafetería.
Con este nuevo complejo se modernizan y amplían las instalaciones deportivas existentes y se dota a la ciudad de más espacio para la práctica de natación durante todo el año. Asimismo, permite que diferentes clubes municipales puedan tener allí su sede.
El objetivo con todo este proceso de obras y remodelación es que el Carlos Ruiz, con sus más de 10.000 metros cuadrados de superficie, se convierta en un centro deportivo integrado en su entorno, con accesibilidad integral y energéticamente sostenible.
Principales novedades tras las obras
Fue hace más de un año cuando la Junta de Gobierno Local dio luz verde a las obras del polideportivo Carlos Ruiz. Tras su aprobación, el propio Ayuntamiento se encargó, mediante un vídeo en sus redes sociales, de mostrar como iba a ser el proceso de remodelación y el resultado final. Entre sus principales novedades, sumadas a las mencionadas anteriormente, están:
- Rehabilitación de las pistas y zonas exteriores que se encuentran bastante deterioradas.
- Accesibilidad integral: el proyecto contempla que una persona con movilidad reducida pueda desplazarse por todo el edificio sin problemas. +
- Sostenibilidad energética: el objetivo final es convertir al polideportivo en un "edificio de consumo casi nulo". Para ello se combinarán máquinas de aerotermia de última generación junto con una planta fotovoltaica en la cubierta de 87 kilovatios.
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