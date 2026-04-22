El párroco de Santa María de Caná, don Jesús Higueras, propuesto como hijo adoptivo de Pozuelo

Llegó en 1995 a Pozuelo de Alarcón y desde entonces mueve masas. Cada domingo, centenares de fieles se congregan a las puertas -ya que muchos de ellos no caben en el interior- de Santa María de Caná, donde don Jesús Higueras oficia la misa. Ahora, treinta años después de instalarse en este municipio, el ayuntamiento le ha propuesto como hijo adoptivo, un título que ya han recibido el cantaor José Mercé, el presidente de la Asociación Músico-Cultural La Lira, Juan Pedro Álvarez, y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, con sede operativa en Pozuelo.

La propuesta de nombramiento como hijo adoptivo, explica el consistorio, reconoce no solo la labor pastoral de don Jesús Higueras, sino también su destacada acción social al frente de la Fundación Caná, profundamente vinculada al municipio y dedicada a la atención integral de personas con discapacidad. Y es que, quienes lo conocen, lo definen como una "persona cercana", un sacerdote del "día a día", lo que lo ha convertido en una figura ampliamente reconocida y valorada por los vecinos de la localidad.

Más allá del ámbito religoso, la parroquia de Santa María de Caná ha desarrollado una intensa actividad social, educativa y solidaria. Para don Jesús Higueras, la labor pastoral no solo se limita a lo espiritual: también implica estar presente en las realidades humanas más cotidianas y complejas.

Es tal el éxito del párroco, que todas las eucaristías se emiten a través de YouTube. Además de la Santa Misa, don Jesús realiza ejercicios espirituales -viernes, sábados y domingos en diferentes horarios- que también se retransmiten en las redes sociales.

Los otros reconocimientos a vecinos de Pozuelo

Por su parte, la Medalla al Mérito de la Villa para Enrique Cerezo distingue la trayectoria de una de las figuras más relevantes del sector audiovisual en España, con casi seis décadas de actividad empresarial y generación de empleo desde distintas compañías ubicadas en Pozuelo.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento propone la concesión de otra Medalla al Mérito de la Villa a la Congregación de Nuestra Señora de la Consolación Coronada, en reconocimiento a su papel como institución histórica del municipio y a su contribución a la identidad local, así como a la implicación y dedicación de sus miembros en el fortalecimiento del vínculo vecinal con la patrona.