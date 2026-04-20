Pozuelo de Alarcón celebra una multitudinaria Feria de Abril con flamenco, música y gran ambiente

Pozuelo de Alarcón celebró el pasado sábado la Feria de Abril con música, baile y gran ambiente en una abarrotada Plaza del Padre Vallet. Un año más, la feria volvió a convertirse en uno de los grandes eventos del calendario local. Vecinos y visitantes se reunieron en el centro de la ciudad en torno a la música, el baile y las tradiciones de esta tradicional fiesta.

Las actuaciones de las academias locales de danza y flamenco, de los grupos Brisas del Guadiana y Pan de Telera, del Coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Pozuelo, y el concierto del artista Juan Peña marcaron el ritmo de esta jornada llena de arte.

Éxito total en Pozuelo de Alarcón

La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a concejales de la Corporación Municipal, compartió con los vecinos este día de celebración y alegría. La alta participación que ha tenido la Feria de Abril confirma el interés creciente por este tipo de eventos en Pozuelo, que combinan tradición, cultura y ocio al aire libre.

Este evento se suma a una agenda cultural especialmente intensa en la ciudad, con actividades recientes como exposiciones en el Teatro MIRA o encuentros literarios con autores de primer nivel. De hecho, el próximo fin de semana tendrá lugar la Feria del Libro 2026, que reunirá a grandes artistas en el Bulevar de la Avenida de Europa.