EL PASADO SÁBADO
Pozuelo de Alarcón celebra una multitudinaria Feria de Abril con flamenco, música y gran ambiente
Decenas de vecinos y visitantes se reunieron en la Plaza del Padre Vallet para celebrar un año más la Feria de Abril
Pozuelo de Alarcón celebró el pasado sábado la Feria de Abril con música, baile y gran ambiente en una abarrotada Plaza del Padre Vallet. Un año más, la feria volvió a convertirse en uno de los grandes eventos del calendario local. Vecinos y visitantes se reunieron en el centro de la ciudad en torno a la música, el baile y las tradiciones de esta tradicional fiesta.
Las actuaciones de las academias locales de danza y flamenco, de los grupos Brisas del Guadiana y Pan de Telera, del Coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Pozuelo, y el concierto del artista Juan Peña marcaron el ritmo de esta jornada llena de arte.
Éxito total en Pozuelo de Alarcón
La alcaldesa, Paloma Tejero, junto a concejales de la Corporación Municipal, compartió con los vecinos este día de celebración y alegría. La alta participación que ha tenido la Feria de Abril confirma el interés creciente por este tipo de eventos en Pozuelo, que combinan tradición, cultura y ocio al aire libre.
Este evento se suma a una agenda cultural especialmente intensa en la ciudad, con actividades recientes como exposiciones en el Teatro MIRA o encuentros literarios con autores de primer nivel. De hecho, el próximo fin de semana tendrá lugar la Feria del Libro 2026, que reunirá a grandes artistas en el Bulevar de la Avenida de Europa.
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