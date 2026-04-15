Pozuelo de Alarcón acogerá la II Carrera Inclusiva Fundación Luis Orione: horario, categorías y recaudación solidaria

Pozuelo de Alarcón acogerá la II Carrera Inclusiva Fundación Luis Orione el próximo domingo 26 de abril. El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, se presenta como una jornada deportiva y solidaria. De hecho, la recaudación de las inscripciones se destinará a proyectos sociales de esta entidad, centrados en la atención a personas con discapacidad, menores y colectivos vulnerables.

II Carrera Inclusiva Fundación Luis Orione: horarios, recorrido y categorías

La carrera comenzará a las 10:00 h y finalizará a las 11:15 h en el mismo punto, la calle Extremadura, en la Colonia de los Ángeles. Está pensada para que cualquier persona pueda participar, independientemente de su edad o condición física. El objetivo final es que nadie se quede fuera y que cada kilómetro recorrido se convierta en una ayuda real para quienes más lo necesitan.

La II Carrera Inclusiva consiste en una prueba de 5 kilómetros, dirigida a todo tipo de público y a personas con discapacidad en la que se podrá participar corriendo o caminando. A su vez, se celebrará una marcha solidaria de 750 metros para familias, grupos de amigos y todas aquellas personas que quieran colaborar de una forma más tranquila pero igual de comprometida.

Una vez terminada la prueba se procederá a la entrega de trofeos y reconocimientos. Toda persona que quiera, niños, jóvenes, adultos y mayores podrán participar en esta prueba. Para ello deberán haberse inscrito correctamente en alguna de las categorías que ofrece la prueba. Las categorías son:

Infantil (femenina y masculina): Hasta 16 años, incluido.

Absoluta (femenina y masculina): De 17 años en adelante.

Discapacidad (femenina y masculina): El circuito es totalmente accesible para personas con movilidad reducida, así como para personas con discapacidad intelectual.

Inscripciones abiertas hasta el 22 de abril

Con la inscripción, cada participante recibirá una camiseta conmemorativa, dorsal con chip en la carrera de 5 kilómetros, bolsa del corredor con obsequios y avituallamiento. Al finalizar la prueba habrá música, sorteos, exhibiciones y puestos solidarios.

Cartel II Carrera Inclusiva Fundación Luis Orione / Ayuntamiento Pozuelo de Alarcón

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 22 de abril a través de la página web Rock The Sport. Para quienes quieran colaborar con la causa pero no participar en la carrera, o para aquellos que no puedan acudir presencialmente, existe una opción de inscripción denominada 'Dorsal 0' en la que puedes realizar la donación de la cuantía que quieras. Además de esta opción, las tarifas de las inscripciones son:

Carrera 5K (corriendo o andando): 13 €

Carrera 5K (personas con discapacidad): 6 €

Marcha 750M: 11 €

Marcha 750M (personas con discapacidad): 6 €

Menores (de 1 año a 3 años): 0 €

Consideraciones a tener en cuenta para la prueba

Las personas participantes que quieran completar el circuito andando, deberán dejar el suficiente espacio (carril de la derecha) para las personas que participan corriendo, garantizando la fluidez y la seguridad de la prueba. Los participantes menores de 18 años deberán presentar una autorización de los padres o, en su caso, tutor legal al recoger el dorsal.

Por otra parte, la marcha solidaria de 750 metros se iniciará a las 10:10 h. Cabe recordar que esta es una prueba no competitiva, pudiendo participar todos los miembros de la misma familia de forma conjunta, aunque cada miembro de la familia deberá realizar su inscripción individualmente.