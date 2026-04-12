Pozuelo de Alarcón celebra este domingo la carrera solidaria 'Conectando Huellas' contra el maltrato animal

Pozuelo de Alarcón celebra este domingo, 12 de abril, la carrera solidaria 'Conectando Huellas' contra el maltrato animal. La carrera la organiza el colegio Buen Consejo de Pozuelo con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad.

Esta jornada, en la que podrán participar corredores, familias, niños y amantes de los animales, tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en el Parque Adolfo Suárez. Los participantes podrán realizar la carrera corriendo o caminando y acompañados de sus mascotas, si así lo desean.

Cartel carrera solidaria 'Conectando Huellas' / Ayuntamiento de Pozuelo

Inscripciones, recogida de dorsales y precio

El plazo de inscripción sigue abierto todavía, si bien finaliza hoy, 10 de abril. La inscripción se puede realizar en el propio colegio (a través del 913 520 181 y 696 37 27 40) o a través de la web Corredores Populares. Hay hasta tres opciones de inscripción distintas:

Con camiseta: 8 € +0,60 € de gastos de gestión online.

de gastos de gestión online. Sin camiseta: 6 € +0,60 € de gastos de gestión online.

de gastos de gestión online. Dorsal "Cero": si no deseas participar en la carrera, pero sí colaborar con su causa, puedes inscribirte como dorsal cero.

Para la recogida de dorsales existen varias opciones, aunque el lugar es el mismo, el Colegio Hogar del Buen Consejo, que se encuentra en el Paseo de la Concepción, 12. El horario de recogida es de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes. También el mismo día de la prueba media hora antes del comienzo.

Categorías, recorrido y entrega de premios

Tras el recorrido, de algo menos de 4 kilómetros, se entregarán los premios a las diferentes categorías y sortearán otros entre todos los dorsales. Por ahora hay 139 personas inscritas en la carrera y el límite es de 600 personas. Cabe recordar que todos los beneficios recaudados se destinarán a la protectora Bichos Raros y la Fundación Sentido Animal.

La carrera transcurrirá por el Parque Forestal Adolfo Suárez, en un recorrido con zonas de avituallamiento, supervisión y debidamente señalizadas. Además, el circuito estará completamente cerrado al tráfico y los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los designados por la Organización. La Policía Municipal se encargará de sancionar expresamente a los vehículos y bicicletas no autorizadas.

La prueba se dividirá en tres categorías distintas. Niños (nacidos hasta el 31 de diciembre de 2013); Adultos (categoría masculina y femenina) y Adultos con Perro (categoría masculina y femenina).

Posibles descalificaciones durante la carrera

Los participantes deberán llevar, obligatoriamente, en el pecho durante toda la carrera el dorsal original. Se descalificará, y, por lo tanto, perderá automáticamente toda opción a los premios, a todo aquel corredor que: