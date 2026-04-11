ESTE SÁBADO
Programación de la Feria de Abril en Pozuelo de Alarcón: Juan Peña, el Coro del Rocío y, sobre todo, flamenco
Todas las actuaciones, que comenzarán a las 12:00 horas, tendrá lugar en la Plaza del Padre Vallet
Ya es oficial. Pozuelo de Alarcón celebrará su propia Feria de Abril el próximo sábado, día 18, en la céntrica Plaza del Padre Vallet. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la ciudad, que se ha encargado, además, de organizar un amplio y variado programa de actuaciones.
Si bien la gran celebración de la Feria de Abril se produce en Sevilla, este año del 21 al 26 de abril, esta festividad se respira por todo el país, y Pozuelo no se va a quedar al margen. Por ello mismo, desde las 12:00 horas, el municipio madrileño pondrá a disposición de sus vecinos un programa completo donde destacará una cosa de manera indiscutida, el flamenco.
Programación de la Feria de Abril en Pozuelo de Alarcón
Así, el programa arrancará por todo lo alto con varias academias locales de danza y flamenco como Dance Studios; la Escuela Almudena Paniagua Flamenco; Flamenco y Sevillanas Gisele Domit; el grupo de sevillanas de la peña El Albero y el Centro Integral de Artes (CIARTS).
La siguiente actuación será a las 15:00 horas, a cargo del grupo Brisas del Guadiana. A continuación, para amenizar el tardeo, llegará a las 18:00 horas la actuación del estelar y reconocido cantante jerezano Juan Peña, autor de grandes éxitos como "Mentías".
Para finalizar la programación y poner el broche de oro a la jornada, tendrá lugar, a partir de las 20:00 horas, la actuación del Coro de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Pozuelo de Alarcón. La última actuación del día será a las 22:00 horas, a cargo del grupo flamenco Pan de Telera. Su concierto se alargará hasta la medianoche, cuando se dará por terminada la Feria de Abril.
Más flamenco: Festival Rociero en el Teatro MIRA
Si con la programación del día 18 de abril te parecía que no era suficiente no te preocupes, porque hay más. Los aficionados a la música flamenca y rociera podrán disfrutar también del Festival Rociero que ofrecerá el Coro de la Hermandad del Rocío el viernes 17, a las 19:30 horas, en el Teatro MIRA. Este festival se incluye en la programación cultural de esta temporada en Pozuelo.
La entrada es libre, previa reserva en la web de Giglon o en la Taquilla del Teatro MIRA (máximo 2 por persona). La reserva se hará efectiva hasta 10 minutos antes del comienzo. Transcurrido ese tiempo, se liberarán las plazas y el acceso será libre hasta completar el aforo por orden de llegada.
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