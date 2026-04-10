El torero José María Manzanares repasa su carrera en los II Diálogos Taurinos de Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón celebra este viernes, a las 19 horas y en el Teatro MIRA, la segunda edición de sus Diálogos Taurinos, que estará protagonizada por el maestro José María Manzanares. El diestro alicantino acude a Pozuelo en puertas de su doble compromiso en la Maestranza de Sevilla los próximos días 21 y 23 de abril.

Así, estos II Diálogos Taurinos de Pozuelo de Alarcón dan continuidad al primer encuentro organizado por el Ayuntamiento el año pasado y que inauguró el maestro Cayetano Rivera Ordóñez. El evento comenzará a las 18:45 horas, con la toma de imágenes en el photocall.

Más de 20 años en la élite del toreo

Durante el acto, que inaugurará la alcaldesa, Paloma Tejero, el torero alicantino repasará los momentos más importantes de su carrera y analizará la situación de la Fiesta de la mano del periodista Gonzalo Bienvenida. Además, durante el acto, los asistentes podrán disfrutar también de la actuación de la cantaora 'Argentina'. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Nacido en Alicante en 1982 e hijo del recordado torero del mismo nombre, del que heredó la misma forma de entender la tauromaquia, Manzanares está considerado una de las grandes figuras del toreo en la actualidad. Durante más de 20 años ha sabido forjar una brillante trayectoria marcada por la elegancia, el clasicismo y la profundidad de su toreo.

Desde muy joven se formó en el ambiente taurino y decidió seguir la tradición familiar. Tomó la alternativa en la Feria de Hogueras de su tierra en 2003 con Enrique Ponce como padrino y Francisco Rivera Ordóñez como testigo.

A las puertas de varios pasos por su plaza talismán

A lo largo de su carrera, José María Manzanares ha triunfado en plazas importantes, siendo un habitual en las principales ferias taurinas de España y América. De hecho, Manzanares ha empezado la presente temporada destacando en Olivenza, Castellón y Valencia.

El diestro José María Manzanares. / EFE

Su cita de hoy con la afición pozuelera tendrá lugar justo antes del doble compromiso con su plaza talismán: la Maestranza de Sevilla, los días 21 y 23 de abril. Un mes después está anunciado en Las Ventas junto a Juan Ortega y Pablo Aguado, en uno de los carteles de mayor expectación del ciclo de San Isidro.

En resumen, durante este encuentro, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la figura de uno de los toreros más grandes de la actualidad, como Manzanares. Podrán conocer como su discreción en la vida personal y familiar le ha llevado a ser un personaje tan admirado en los ruedos como respetado fuera de las plazas.