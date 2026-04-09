Qué son las bolsas que hay en algunos pinos de Pozuelo de Alarcón y avisan del peligro de tocarlas

En algunos pinos de los parques de Pozuelo de Alarcón han aparecido unas "misteriosas" bolsas que han llamado la atención de los vecinos de la localidad. Son trasparentes, con una cuerda de color verde y un mensaje bastante claro que avisa del peligro de tocarlas. "Este saco contiene orugas procesionarias, que son muy urticantes y pueden generar lesiones cutáneas y/u oculares, tanto en personas como en animales". Y es que, se trata de una trampa para la oruga del pino, una amenaza anual (aparece en primavera) que conocen muy bien quienes tienen mascotas.

Trampas contra la procesionaria en Pozuelo

Durante estos meses, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón intensifica su lucha contra la oruga procesionaria. Se han colocado trampas con feromonas en algunos pinos del municipio. Es un dispositivo diseñado específicamente para combatir la plaga de orugas de procesionaria. Y, según explican desde Personal Garden Shopper, es un "sistema bien pensado y duradero, con una vida útil de 4 a 5 años, garantizando una excelente relación calidad-precio. Su mecanismo es totalmente mecánico, sin necesidad de atrayentes químicos, insecticidas o sustancias dañinas".

Esta trampa funciona de manera natural, "aprovechando el ciclo vital de las orugas que bajan por el tronco para alcanzar el suelo. Es una solución ideal para áreas con presencia de personas, público o animales, previniendo la dispersión de las orugas de manera efectiva y segura".

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¿Qué pasa si rozo una oruga procesionaria?

Pues según explican desde la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), los principales síntomas que pueden causar las orugas procesionarias son los que afectan a la piel y a los ojos en mayor medida, aunque también puede afectar a los bronquios.

Mucho picor

Aparición de habones en los brazos, cara o piernas.

Urticaria generalizada.

Irritación en los ojos, boca, nariz o garganta.

En los casos más graves pueden producir angioedema, una hinchazón, similar a la urticaria, pero que se presenta bajo la piel en lugar de darse en la superficie.

Dificultad respiratoria

Anafilaxia

Cómo actuar ante una reacción alérgica a la procesionaria

En general, las reacciones son locales e irá mejorando poco a poco. Pero el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas. Los farmacéuticos del COFM señalan algunas pautas a seguir en caso de contacto:

Es recomendable lavar con agua fría sin frotar la zona afectada, con el fin de quitar los pelos de la oruga que hayan quedado sobre nuestra piel.

Aplicar frío local, agua o compresas frías.

Aplicar cremas o lociones de aloe vera ayudará a calmar el picor.

ayudará a calmar el picor. No rascarnos ni frotar la zona . No va a hacer que nos pique menos, sino más bien al contrario. Además, el rascado intenso puede producir heridas que podrían infectarse.

. No va a hacer que nos pique menos, sino más bien al contrario. Además, el rascado intenso puede producir heridas que podrían infectarse. Si la reacción es mayor , puede ser necesario usar cremas de corticoides, antihistamínicos orales y analgésicos, en caso de tener dolor.

, puede ser necesario usar cremas de corticoides, antihistamínicos orales y analgésicos, en caso de tener dolor. Si la situación no mejora o los síntomas son graves hay que acudir a un centro de urgencias.

Evitarlas es la mejor prevención

Ahora que lo mejor para prevenir una infección por Covid-19 son las actividades al aire libre, conocer la forma de evitar toparnos con estas peludas orugas es importante. Así que, además de no tocarlas ni acercarse a ellas, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid nos ofrecen algunas recomendaciones en el caso de que vivamos en entornos donde la procesionaria está presente: